SGK Başuzmanı o tarihi işaret etti: Asgari ücret zammı için kulis bilgisi paylaştı

Yayınlanma: 12.05.2024 - 11:23

Güncelleme: 12.05.2024 - 11:23

Yüksek enflasyon sabit gelirli yurttaşın alım gücünü günden güne eritiyor.

Milyonlarca yurttaş asgari ücret zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücretle ilgili önemli bilgileri paylaştı.

TGRT Haber'e konuşan Karakaş, "Açlık sınırı 20 bin TL'ye yaklaşmışken asgari ücretin 17 bin TL'nin altında kalması yasal düzenlemenin ruhuna ve özüne aykırıdır. Enflasyonla mücadele ediyoruz ancak bu enflasyonun yükünü sadece çalışanlara yüklenmemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Karakaş, hükümetin ve ana muhalefet partisinin asgari ücret ara zammına olumlu baktıklarını ancak ekonomi yönetiminin tavrının olumsuz olduğunu belirtti.

Ayrıca, doğalgaz ve elektrik gibi kamu zamlarının ertelendiğini de belirtti.

"EYLÜL AYINDA ZAM GELEBİLİR"

"Bu zamlar kamuoyuna yansıtıldığı takdirde, haziran ayında enflasyon açıklandıktan sonra yansıtılabilir" diyen Karakaş, asgari ücretle ilgili şunları aktardı:

"Zamlar kamuoyuna duyurulduktan sonra, eylül ayı gibi asgari ücrete bir ara zam gelebilir. Bu yönde duyumlar aldık. Çünkü emekli ve memura yapılacak zam sonrası oranlar değişecek, bu da genel zamlara yansıyacak. Kulis bilgisi olarak bu tarz duyumlar aldık."