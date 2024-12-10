Son Dakika... Bakan Yılmaz Tunç'tan 'DEM Parti'nin İmralı başvurusu'na ilişkin açıklaması

Son dakika gelişmesi... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebine ilişkin, "Bu süreç devam ediyor. Burada uygun bir günün belirlenmesi ile ilgili bir çalışmamız olacak" dedi.

Son Dakika... Bakan Yılmaz Tunç'tan 'DEM Parti'nin İmralı başvurusu'na ilişkin açıklaması
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DHA
Yayınlanma: 10.12.2024 - 11:21

Bakan Tunç, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri oturumu öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tunç, DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yüz yüze görüşme başvurularına ilişkin, "26 Kasım'daydı başvuru dilekçesi. Dilekçeyi aldık, o zaman da söylediğim gibi 'Değerlendiriyoruz' demiştik. Bu süreç devam ediyor. Burada uygun bir günün belirlenmesi ile ilgili bir çalışmamız olacak. Size sonucu bildireceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Yılmaz Tunç #Son dakika #İmralı #Dem Parti

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