Son Dakika... Başörtüsü için hazırlanan anayasa değişikliği taslağı Erdoğan'a sunuldu
Son dakika gelişmesi... Başörtüsü için hazırlanan anayasa değişikliği taslağı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.
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