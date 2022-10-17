Son Dakika... Başörtüsü için hazırlanan anayasa değişikliği taslağı Erdoğan'a sunuldu

Son dakika gelişmesi... Başörtüsü için hazırlanan anayasa değişikliği taslağı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.

cumhuriyet.com.tr
17 Ekim 2022 Pazartesi, 19:39
Son Dakika... Başörtüsü için hazırlanan anayasa değişikliği taslağı Erdoğan'a sunuldu
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