Son dakika... Başsavcılık kararıyla düğmeye basıldı: Ankara'da 'El Nusra' operasyonu

Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, terör örgütü El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi'ne yönelik operasyon düzenlendi.

İHA
24 Ekim 2022 Pazartesi, 09:37
Son dakika... Başsavcılık kararıyla düğmeye basıldı: Ankara'da 'El Nusra' operasyonu
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 

Bu kapsamda, terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 11 şüphelinin eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Ayrıntılar geliyor...


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