Son dakika... Başsavcılık kararıyla düğmeye basıldı: Ankara'da 'El Nusra' operasyonu
Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, terör örgütü El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi'ne yönelik operasyon düzenlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Bu kapsamda, terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 11 şüphelinin eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.
Ayrıntılar geliyor...
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