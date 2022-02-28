El Nusra'dan Ukrayna'ya giden Çeçen Müslümanlara karşı fetva
Terör örgütü El Nusra'nın dini lideri El Kahtani, Ukrayna'ya karşı Rusya'yı desteklemenin "caiz" olmadığı yönünde bir açıklama yaptı.
Rusya'nın sınırları içerisindeki Çeçenistan Cumhuriyeti'nin başkanı Ramazan Kadirov, Çeçen milislerin Ukrayna'da konuşlandırıldığını söylemiş ve Ukraynalıları hükümeti devirmeye çağırmıştı.
Kadirov'un çağrısının ardından, Suriye'de yönetime karşı din esaslı devlet kurmak amacıyla savaş veren cihatçı terör örgütü El Nusra'dan Ukrayna'yla ilgili 'fetva' geldi.
Terör örgütünün dini lideri Ebu Maria el Kahtani, konuya dair Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Kahtani paylaşımında "Çeçen Müslümanların, Ukraynalılara karşı savaşan cani Rusya'yı desteklemeleri caiz değildir ve Çeçenya'daki Müslümanların Putin'e destek veren Kadirov'u dinlememeleri gerekir. Rusya binlerce Müslümanı öldürdü ve öldürmeye devam ediyor. Ukrayna'da Rusya'yı güçlendirmek suçluları güçlendirir" ifadelerini kullandı.
İSMAİLAĞA 'BEDDUA' ETMİŞTİ
El Nusra'nın dini lideri Kahtani'nin paylaşımı akıllara, AKP'ye sıkı desteğiyle bilinen İsmailağa cemaatinden Rusya'ya gelen 'beddua'yı getirdi.
Cemaatin 'fıkıh kurulu üyesi' Abdulhamid Türkeri, Twitter hesabından ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'ya yönelik yaptırımlarını bildiren bir haberi alıntıladığı paylaşımında Moskova yönetimi için "Ya Rabbi! Karun'u batırdığın gibi batır şu Rus zalimini. Yıllardır binlerce Müslüman ve mazlumu katleden pisliği rezil rüsva eyle" ifadelerini kullanmıştı.
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