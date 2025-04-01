Son Dakika... Özgür Özel'den Erdoğan'a 'Erdoğanlı' yanıt: 'Erdoğan'a helal olan millete haram olamaz!'

Yayınlanma: 01.04.2025 - 22:16

Güncelleme: 01.04.2025 - 22:34

CHP lideri Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendi görüntüleriyle yanıt vererek "Tayyip Erdoğan’a helal olan millete haram olamaz! Boykot demokratik haktır" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in paylaşımı şu şekilde:

"Tayyip Erdoğan’a helal olan millete haram olamaz!

Boykot demokratik haktır.

2008’de medya boykotu başlatan Erdoğan’ın ta kendisidir.

Bugün boykotu kötüleyen şuursuzlar baş kötünün müritleridir.

Tutarsızlıktan utanmayanlar, yalandan medet umanlar yine rezil oldunuz.

Hadi buyrun…"