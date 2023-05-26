Son dakika... BTK'den Kılıçdaroğlu’nun SMS’leri için yasak kararı!
Son dakika haberi... BTK, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yurttaşlara “kredi kartı borçlarınızı, devletimizin hazinesi, bankalardan devralacak” şeklinde SMS göndermesinin ardından yasak kararı aldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bir skandala daha imza attı.
BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu’nun imzasının yer aldığı, “SMS, MMS, aramalara yönelik önemli uyarı” başlıklı yazı bugün tüm GSM operatörlerine "acil" notuyla gönderildi.
Yazıda, Yüksek Seçim Kurulu’nun 15 Mart 2023 tarihli kararında yer alan, “Vatandaşların elektronik posta adreslerine, taşınabilir ya da sabit telefonlarına görüntülü, sesli veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılmasının yasak olduğu” hükmüne atıf yapıldı.
“İPTAL EDERİZ” DENİLDİ
GSM operatörlerinin mevzuata harfiyen uyması istenerek “Şirketinizce ilgili mevzuata aykırı bir SMS gönderiminin yapıldığı veya arama yaptırıldığının tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat çerçevesinde yetkilendirme iptali dahil kurumumuzca gerekli tüm işlemlerin yapılacağı hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim” denildi.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yurttaşlara “kredi kartı borçlarınızı, devletimizin hazinesi, bankalardan devralacak” şeklinde SMS göndermişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Seçimde Emniyet müdürlerine özel görev
- Sinan Oğan'dan açıklama!
- Mansur Yavaş Sinan Oğan'ın talebini açıkladı
- Mehmet Akif Ersoy'un Soylu'ya yanıtı gündem oldu
- Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye telefon
- Şentop'tan Şener'in oğluna 'kıyak' iddiası
- İmamoğlu ve tartıştığı esnaf birbirinden şikayetçi oldu
- Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması!
- Hayalet seçmen!
- Sinan Oğan 'HÜDA PAR'ı unutarak kendini böyle savundu: