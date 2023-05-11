Berrak Tüzünataç'tan Süleyman Soylu'ya 'SMS' tepkisi: 'Ben merak edersem sizi bulurum'
İçişleri Bakanı ve AKP milletvekili adayı Süleyman Soylu adına yollanan SMS'ler sosyal medyada büyük tepki çekmeye devam ediyor. Son olarak ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç da söz konusu olaya sosyal medyadan isyan etti, Soylu'ya seslendi.
Türkiye'nin beklediği seçime 3 gün kala İçişleri Bakanı ve AKP milletvekili adayı Süleyman Soylu'nun günlük programına ve katılacağı televizyon programlarına ilişkin yurttaşlara rızaları dışında attığı SMS'ler sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.
Soylu'ya tepkiler çığ gibi büyürken, olaya ilişkin bir paylaşım da ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç'tan geldi.
"SAYIN SOYLU..."
Kişisel Twitter hesabından Soylu'ya seslenen Tüzünataç, "Sayın Soylu, beni her gün kaçta nerede olacağınızla ilgili bilgilendirmek zorunda değilsiniz. Gerçekten. Ben merak edersem sizi bulurum" ifadelerini kullandı.
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