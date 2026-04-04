Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey'e tutuklama kararı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Nilüfer ilçesindeki iddiaların soruşturması kapsamında; Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 31 Mart günü "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" iddiasıyla CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile birlikte 57 kişiyi gözaltına almıştı.

Nilüfer Belediyesi eski Başkanı Turgay Erdem’in de tutuklandığı eski dosya ile bu dosyanın birleştirilmesi üzerine dün 7 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilmişti.

5 gündür gözaltında bulunan Başkan Bozbey, dün gece saatlerinde savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Sulh Ceza Hakimliği öğle saatlerine kadar süren ifade işlemlerinin ardından Başkan Mustafa Bozbey hakkında tutuklama kararı verdi.

TUTUKLU İSİMLER DE ARALARINDA

Gözaltına alınan 57 kişi arasında bulunan, Bozbey’in yanı sıra 29 kişi tutuklandı. Bu kişilerden 11’inin, Turgay Erdem’in Nilüfer Belediye Başkanlığı yaptığı döneme ilişkin ‘Rüşvet’ ve ‘Usulsüzlük’ soruşturması kapsamında cezaevinde olduğu ve bu soruşturma kapsamında da tutuklandığı belirtildi. 27 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EŞİ, KIZI VE KARDEŞİ DE ARALARINDA 11 KİŞİ SERBEST

Savcılık, Mustafa Bozbey'in eşi S. Bozbey, kızı S. Bozbey G, kardeşi E. Bozbey ile Z.E.D, M.A.D, E.D, C.P.Ç, Y.A, F.Ç, Y.I. ve S.G'yi de adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik, bu 11 kişinin adli kontrol şartıyla salıverilmesine karar verdi.

SAVCILIK İFADESİ

Emniyet'te verdiği ifadesini aynen tekrar ettiğini ve etkin pişmanlıktan yararlanmak istemediğini belirten Bozbey, 2014-2019 yılları arasında Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde başkan yardımcısı Turgay Erdem’e Koordinator başkan yardımcılığı görevini vermemdeki amaç belediyelerdeki iş ve işlemlerin hızlandırılmasıydı" dedi.

"Turgay Erdem görevi kötüye kullandı": Dönemin belediye başkan yardımcısı Turgay Erdem’e kesinlikle 'tek imza' şeklinde bir yetki vermediğini belirten Bozbey, "Dosyaya ibraz etmiş olduğum belge içeriğinden de anlaşılacağı üzere ben sadece Turgay ERDEM’e koordinator başkan yardımcılığı görevlendirmesi yaptım. Ben bu yetkiyi Turgay ERDEM’e kötüye kullanması amacıyla vermedim. Ben halkla ve vatandaşlar hemhal olan bir belediye başkanıyım ben bu yetkiyi dışarıda vatandaşlara daha iyi hizmet edebilmek ve belediyenin iç işleyişindeki işleri hızlandırmak için Turgay Erdem'e verdim. Onun da bu yetkiyi kötüye kullandığını düşünmüyorum. Bu görevlendirmenin tarihinde 2009 yılıdır ve görevlendirme süresi 5 yıllıktır. Görevlendirme süresi 2014 yılında bitmiştir" dedi.

"Emin Adanur'un taleplerini karşılamayınca husumet besledi": Emin Adanur’u tanıdığını, kendisinden ihale konularında usulsüz talepleri olduğunu, bunları karşılamadığı için kendisine husumet besleyerek iftira attığını belirten Bozbey, rüşvet karşılığı daire istediği iddialarını "Böyle bir şeye ihtiyacım yoktur" diyerek reddetti. Bozbey ayrıca "Emin Adanur’un babası Mehmet Adanur’un kendisine gelerek, oğlunun iftira attığını söylediğini beyan etmiştir" diye ekledi.

Mustafa Bozbey, SERES Gayrimenkul'le ilgili iddilara ilişkin, firmanın yetkilisi Muhkim Demirtaş’ın dayısının oğlu olduğunu, bu firmada bir dönem danışmanlık yaptığını ancak firmayla doğrudan bir bağı olmadığını ve şüpheli tapu geçişleriyle alakası bulunmadığını söyledi.

Bozbey, TBA Mimarlık firmasının kardeşinin eşi Işıl Aydın Bozbey’e ait olduğunu; kimseyi buraya proje için yönlendirmediğini, sadece cami, okul gibi hayır işlerini yönlendirdiğini ifade etti.

Bozbey, FİDE Özel Eğitim Kurumları'nda eşinin yetkili müdür olduğu bu kurumun okul inşaatını SERES Gayrimenkul’ün üstlendiğini, banka kredisi ve ödemeler nedeniyle iki firma arasında cari bir hesap oluştuğunu, para hareketlerinin faturalı ve yasal olduğunu savunmuştur.

Bozbey, VEREV İnşaat'la bir bağlantısı olup olmadığı yönündeki soru üzerine de bu firma ile bir bağlantısı olmadığını, yönetimindeki Necati Eren’i yıllardır tanıdığını belirterek yanıt verdi.

Abisi Ramiz Bozbey’e ait barakaya belediye malzemesi gönderildiği iddiası üzerine Bozbey, orada muhtarın talebiyle yol iyileştirmesi yapıldığını söyledi.

"İddiaları kendime zul kabul ediyorum": Büyükşehir Belediyesi'nin hasta nakil ihalesinde usulsüzlük olduğu iddiasına karşı, ihalenin EKAP üzerinden yapıldığını ve ihaleye fesat karıştırılmadığını savunarak şunları söyledi:

"Söz konusu ihale EKAP sisteminden yapılmıştır. İhalede herhangi bir usulsüzlük yoktur. Ben ilgili firmayı da tanımam. İlgili firma ile ilgili bir tedbir kararı olsa ihaleye giremezdi. İlgili firma hakkında yürütülen soruşturma olup olmadığını bilmem de mümkün değildir. Aksine ihale yasaklı olmayan bir firmanın ihaleye sokulmaması ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturur.

Dosya kapsamında bana sorulan iddiaların hiç birisini kabul etmiyorum SERES gayrimenkul ve VEREV inşaat benim yönettiğim firmalar benim kurduğum firmalar değildir. Ben kesinlikle çıkar amaçlı bir suç örgütü kurmadım. Usulsüzlük yapmadım. Ben hiç kimseden de bir rüşvet almadım. Bu iddiaları kendime zul kabul ediyorum ve iddiaların hepsini red ediyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."

Bozbey'in avukatlarından Şerafettin Kaya, yapılan suçlamaların Bozbey'in doladırıcılıkla ilgili yargılamaları olan Emin Adanur'un iftira ve hakaret içeren gerçek dışı iddialarından oluşan soyut beyanlara dayandığını belirterek "İddia konusu eylemlerin önemli bir kısmı ise müvekkilin belediye başkanlığı olmadığı yani herhangi bir kamu görevinin olmadığı döneme denk gelmektedir. Bu nedenler ile de iddia konusu eylemleri işlemesi mümkün değildir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Nilüfer ilçesinde dönemin Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanları hakkında "inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıkları" iddiası üzerine 31 Mart'ta Mustafa Bozbey'in yanı sıra eşi S. Bozbey, kızı S.G, kardeşleri R. Bozbey ve E. Bozbey ile bazı belediye çalışanları ve rüşvet verdiği iddia edilen çok sayıda iş insanının da yer aldığı 57 kişi gözaltına alınmıştı. Yurt dışında bulunan Ş.G. ve T.K'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.