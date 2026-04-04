Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında tutuklama talebi!

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 3 günlük gözaltı süresinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Bozbey ile eşi, kızı ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 57 kişinin Cumhuriyet savcılığınca ifadeleri alındı.

Yaklaşık 14 saat süren ifade işlemlerinin ardından Mustafa Bozbey tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken; eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey Gürer ve kardeşi Ertan Bozbey’in de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında ise adli kontrol talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, ‘rüşvet’, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma’ iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de aralarında bulunduğu 59 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Kararın ardından 31 Mart sabahı Mustafa Bozbey dahil 57 kişi gözaltına alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı olan Ş.G. ve T.K.'nin ise yurt dışında olduğu öğrenilmişti.

Öte yandan soruşturma kapsamında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 1 Nisan'da 7 şirkete kayyum olarak atanmıştı.