Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında tutuklama talebi!

4.04.2026 07:32:00
3 gün önce gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, savcılık sorgusu bitmesinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye gönderildi. Savcılık, Bozbey'in eşi, kızı ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında adli kontrol uygulanmasını talep etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 3 günlük gözaltı süresinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Bozbey ile eşi, kızı ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 57 kişinin Cumhuriyet savcılığınca ifadeleri alındı.

Yaklaşık 14 saat süren ifade işlemlerinin ardından Mustafa Bozbey tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken; eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey Gürer ve kardeşi Ertan Bozbey’in de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında ise adli kontrol talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, ‘rüşvet’, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma’ iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de aralarında bulunduğu 59 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Kararın ardından 31 Mart sabahı Mustafa Bozbey dahil 57 kişi gözaltına alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı olan Ş.G. ve T.K.'nin ise yurt dışında olduğu öğrenilmişti.

Öte yandan soruşturma kapsamında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 1 Nisan'da 7 şirkete kayyum olarak atanmıştı.

Bozbey’in savcılık sorgusu tamamlandı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in, hakkında yürütülen soruşturma kapsamındaki savcılık sorgusu tamamlandı.
Mustafa Bozbey hakkında rüşvet iddialarına Emek 22 Sitesi yönetimi ve ruhsat sahibinden yalanlama Gözaltı süresinin ardından adliyeye sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in, Emek 22 Sitesi’nin eski hisse ortağı olduğu söylenen Deniz Bozkurt’a rüşvet verdiği iddialarını, söz konusu sitenin yapı ruhsat sahibi İsmail Şeker, “31 Aralık 2012 tarihinde biz belediyeden ruhsatımızı çıkardık. Belediye bize herhangi bir para vermedi. Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında kamu yararına arsa terki verdik. Onun karşılığında ruhsatımızı aldık. Deniz Bozkurt’un cebinde bin lira para yoktur, hırsızdır. Bu iddia ettiği parayı da devletten geri almaya çalışıyor. Derdi budur” diyerek yalanladı.
Son dakika... Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adliyeye sevk edildi 3 gün önce gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey emniyetteki ifade işlemlerinin ardından beraberindeki 57 kişi ile birlikte adliyeye sevk edildi.