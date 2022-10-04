Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışına Gültekin Uysal'dan destek açıklaması: 'AKP'nin elinden bu argümanı aldı'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kadınlara giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız" diyerek duyurduğu 'başörtüsüyle ilgili kanun teklifi' açıklamasına, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan destek geldi.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün gerçekleştirdiği, “Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız. Yarın itibari ile bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızdan hemen sonra TBMM’ye sunacağız” açıklamasına destek verdi.
Uysal Twitter'dan Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını alıntılayarak, "AKP Genel Başkanı Erdoğan istiyor ki CHP başörtüsüne itiraz etsin ki seçimlerde kendisi suistimal edebilsin, 'ben gidersem özgürlükler kısıtlanır’ diye propaganda yapabilsin! CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu, bu teklifi ile şimdi AKP'nin elinden bu argümanı aldı" dedi.
Akp Genel Başkanı Erdoğan istiyor ki CHP Başörtüsüne itiraz etsin ki seçimlerde kendisi suistimal edebilsin, ‘ben gidersem özgürlükler kısıtlanır’ diye propaganda yapabilsin!— Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) October 4, 2022
Chp Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu, bu teklifi ile şimdi Akp’nin elinden bu argümanı aldı!
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DAVUTOĞLU VE KARAMOLLAOĞLU'NDAN DESTEK
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajına Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan da destek geldi.
Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’nun mesajını alıntılayarak şu açıklamayı yaptı:
"Sn. Kılıçdaroğlu’nun, kazanımları yasal güvence altına alacak ve keyfi uygulamalara son verecek olan çağrısını kıymetli buluyor ve destekliyoruz." Davutoğlu ise konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Sn. Kılıçdaroğlu’nun bütün alanlarda başörtü özgürlüğünü yasal teminat altına alma çağrısını toplumsal barış açısından çok değerli buluyorum. Bütün siyasi partileri ve milletvekillerini bu yasa teklifine destek vermeye çağırıyorum."
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