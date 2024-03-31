Son dakika... SOL Parti duyurdu: Hozat'ta SOL kazandı
Son dakika... SOL Parti, Tunceli'nin Hozat ilçesinde belediye yönetimini kesin olmayan sonuçlara göre kazandığını duyurdu.
SOL Parti, Tunceli'nin Hozat ilçesinde belediye yönetimini kesin olmayan sonuçlara göre kazandığını duyurdu.
SOL Parti'nin duyurusuna göre Hozat Belediye Başkan Adayı Aydın Kaya, ilçede ipi göğüsleyen isim oldu.
Parti açıklamasında "Devrimciler kazandı! Kesin olmayan sonuçlara göre Hozat'ta SOL kazandı, halk iktidarda! denildi.
?Devrimciler kazandı!— SOL Parti (@solpartibilgi) March 31, 2024
Kesin olmayan sonuçlara göre Hozat'ta SOL kazandı, halk iktidarda!
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