Son dakika... CHP, Irak ve Suriye tezkeresine hayır diyecek

26 Ekim 2021 Salı, 14:48

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon için Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngören tezkere Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisini uzatan tezkereye hayır oyu vereceklerini duyurdu.

KILIÇDAROĞLU SİNYALİ VERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada "Bu tezkerede yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması, Cumhurbaşkanı'nın belirleyeceği esaslara göre kullanılması var. Bahçeli'ye soruyorum. Bu yabancı askerler kim? Yabancı askerler Türkiye'ye konuşlanacak, sen de gelsinler diye el kaldıracaksın. Söyle bakalım, milliyetçi sen misin, biz miyiz? Yabancı askerlerin potinlerinin Türkiye topraklarının topraklarını çiğnemesini istemiyoruz. Çıkarın bunu tezkereden. Taliban'ı mı getireceksin? Kim gelecek? Amerikalılar mı, Yunanlar mı, kimi çağıracaksın?" ifadelerini kullanmıştı.

CHP GRUBUNDAN 14 SORU

Konuyla ilgili olarak Meclis'te CHP Grubu tarafından “Suriye-Irak Tezkeresiyle İlgili 14 Soru” başlığıyla hazırlanan notta iktidara şu sorular yöneltildi:

"1-Suriye’ye asker göndermek için ilk izin tezkeresini çıkardığımız 2014 yılında Suriye politikası neydi, bugünkü tezkere için yürütülen Suriye politikası nedir?

2-Süreç içindeki tüm tezkereler bir yıl için çıkartılırken, bu son tezkere neden 2023 sonuna kadar uzanan 2 yılı kapsıyor?

3-Son tezkerelerde yer alan Fırat’ın doğusu vurgusuna ne oldu?

4-Barış Harekatı’nın ana hedefini oluşturan; Fırat’ın doğusunda "145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge”ye ne oldu?

5-Bizzat Milli Savunma Bakanı açıklamıştı; “güvenli bölge için mutabakat sağlanmıştı, Suriyeli mülteciler, bölgeye yerleştirilecekti”. Üzerinden 2 yıl geçti, güvenli bölgeye, Suriyeli mültecilerin taşınması projesine ne oldu?

6-Tezkerede atıf yapılan Astana sürecinde verdiğimiz taahhütlere ne oldu? İdlip’teki terör unsurlarını ayrıştırıp, temizleyebildik mi?

7-Astana sürecine dayanarak İdlip çevresinde kurduğumuz 12 gözlem kulesinin akıbeti ne oldu?

8-Gözlem kulelerinin kaç tanesini, hangi gerekçeyle boşalttık? TSK kontrolünde bulunduğu söylenen 5 gözlem kulesinin güvenliği nasıl sağlanıyor? Bu gözlem kuleleri için politikamız nedir?

9-Büyük önem atfettiğiniz M4- M5 otoyollarının güvenliği ne oldu? Askerlerimiz Rus askerleriyle birlikte devriye yapıyor mu?

10-Suriye’de 33 askerimizi şehit eden Rusya’ya nasıl bir karşılık verildi?

11-Son dönemde Suriye’de şehit edilen askerlerimizin kimler ve hangi odaklar tarafından katledildiği neden açıklanmıyor?

12-Suriye’de askerlerimizin yakılarak öldürülmesi talimatı veren IŞİD militanı Türkiye’de neden serbest bırakıldı?

13-IŞİD sadece Suriye’de mi hedef?

14-Tüm bu yaşananlar sonrasında; Suriye’den Türkiye’ye yönelik olası yeni göç dalgasına karşı sınırlarımızı nasıl koruyacağız? Hangi tedbirleri uygulayacağız? Bir planınız var mı?"















