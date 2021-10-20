Son dakika: Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'te
Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'e sunuldu.
Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
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