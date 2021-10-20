Son dakika: Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'te

Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'e sunuldu.

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2021 Çarşamba, 09:24
Son dakika: Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'te
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Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

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