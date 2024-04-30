Son Dakika... CHP lideri Özel partisinin grup toplantısında konuşuyor

Son dakika haberi... CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 13:43
Son Dakika... CHP lideri Özel partisinin grup toplantısında konuşuyor
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Özel konuşmasının başlangıcında geçmişte İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı olarak görev yapmış olan Sevinç Atabay'ın CHP'ye katıldığını duyurdu.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Busenazlar yüzümüzü güldürdü. Aradım tebrik ettim. İzmir'in artık bir temsilcisi var, Göztepe'yi kutluyorum. Amedspor'u da kutluyorum.

 

Haftasonu İYİ Parti'de Sayın Meral Akşener'in görevi bırakmasından sonra vedası ve bayrak değişimi vardı. Meral Hanım'a sağlık ve mutluluk diliyorum. Sayın Müsavat Dervişoğlu seçildi, hayırlı uğurlu olsun diliyorum.

"İZİN VERİLMESİNİ TALEP ETMİŞTİK"

Bir meydanın 1 Mayıs'a kapalı olması o iktidarın başarılı olmasını değil aslında muhtedir olamadığını, iktidarda olduğunu ama o meydanda kutlamaya yasak getirerek aslında lüzumsuz bir tedirginlik içinde olduğunu güvenliği sağlayamayacağını peşinen itiraf ettiğini ve bunun demokrasilerde özgüvensizliğin iktidarlara hiç iyi gelmeyeceğini bu yüzden bizim sorumlıuluk almaya hazır olduğumuzu ve sendikalarla birlikte göev yaparak kimsenin burnu kanamadan o meydandaki kutlamalara izin verilmesini talep etmiştik. 1 hafta geçti dün sayın İçişleri Bakanını aradım bu konudaki talebimi taahhüdümü ve meseleye koyduğumuz kefaleti ifade ettim. Ve iş birliği teklif ettim. Kendisi bana görevi gereği birtakım mahsurları birtakım istihbaratları birtakım yasadışı örgütlerin yapmış olduğu çağrıları da gerekçelendirerek buna izin vermeyeceklerini tekrar etti. İletişime açık olumlu bir yaklaşım içindeydi. Ama sonuçta bir yasaklama vardı o ona kısıtlama diyordu.

Esasen Taksim Gezi Parkı birileri tarafından kendi egemenlik sancaklarıymış da oraya toplum giderse egemenliklerini iktidarlarını kaybedeceklerini sanıyorlar. Oysa siz bir yasaklamayla egemenlik korumaya başladıysanız zaten orada artık egemenlikten muhtedirlikten iktidardan bahsedilemez. Baskıyla güçle tesis edilen iktidarlar önünde sonunda kaybetmeye mahkumdur."

 

AYRINTILAR GELİYOR...


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