Son Dakika... CHP lideri Özgür Özel grup toplantısında konuşuyor

Yayınlanma: 15.10.2024 - 13:47

Güncelleme: 15.10.2024 - 13:49

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açılamalarda bulunuyor.

Özel'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Amasra maden faciasının yıl dönümüydü dün. AKP iktidarı işçiye yoksulluk sefalet perişanlık ama daha da acısı ölüm getirdi.

Amasra maden faciası bir katliam. Denetimsizlik ve liyakatsizliğin bir sonucu. Sayın Erdoğan o gün beklenen açıklamayı yaptı. Dedi ki “Biz kader planına inanan insanlarız.” Patlama öncesindeki tutanaklar,13 Ekim saat 23.43’te, yani patlamanın olacağı ana 17 dakika kala ilk uyarı başlıyor, 18.49’a kadar havalandırma vantilatörünün 53 kez ikaz 355 kez alarm verdiği yazıyor.

"O CANLARI KURTARMAK LAZIM"

Orada kader planına inanmak değil bilime inanmak lazım. İlk ikazla birlikte orayı boşaltmak o canları kurtarmak lazım. Bunları yapmayıp da kader planında bu varmış derseniz, kader planında o zaman ülkeyi yöneten kişinin vurdum duymazlığı o işletmeyi yönetenleri atarkenki liyakatsiz atamaları, devletin eksikliklerini görür bu kader planında Erdoğan’ın bir rolü olduğunu kabul etmek gerekir.

Siz Kozlu’da 8 kişinin ölümünden suçlu bulunmuş birini Amasra’ya koyarsanız ‘kader planında bu varmış’ diyemezsiniz."

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