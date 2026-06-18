Son Dakika... CHP lideri Özgür Özel, Ulus Hali'nde esnafı ziyaret etti: 'Sokakta öfke var, hükümet başka yere yönlendirdi'

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tarihi Ulus Hal'de esnafı ziyaret etti.

Özel burada gündeme dair kısa açıklamalarda bulundu. Yoğun destekle karşılaşan Özel, "Vatandaşın sorunlarını konuşan, 20 bin liralık emekli maaşının yetmediğini konuşan, asgari ücreti konuşan, gençlerin ümitsizliğini konuşan, buradaki esnafın çaresizliğini konuşan halkın partisi, Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyecek" dedi.

Özel, "Her türlü çelmeye rağmen, her türlü müdahaleye rağmen biz milletin sorunlarını konuşmaya devam edeceğiz. Allah'a şükür, partinin başında seçilmiş ve sokağa çıkabilen bir genel başkan var" ifadelerini kullandı.

"SOKAKTA ÖFKE VAR"

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Şimdi arkadaşlar, malum... Konuştular, konuştular, konuştular, butlanı yaptılar. Sonra bizi de polis marifetiyle binadan şutladılar. Yürüdük gittik hep beraber Meclis'e. Meclis'te bir mücadele veriyoruz ama... Geçen Karadeniz'e Trabzon'dan başladık, 7 il gezdik. Yarından itibaren 3 il gezeceğiz derken... Meclis'te de darlandık. Milletvekillerimiz de diyorlar ki; 'Hep dışarılara gidiyoruz, bir Ankara'da dolaşalım. Ne zamandır bu Ulus, eski Hal'i bir gezelim' diyorduk.

Biz geldik bir esnafa hal hatır soralım, millete diyelim... Sağ olun, siz de çok ilgi gösterdiniz. Vatandaş da inanılmaz bir ilgi gösterdi. Sokakta malum öfke var. Burada bir yanlış içindeyiz. Sokaktaki öfke hükümete. Bu yüzden hükümet; yoksulluktan, hayat pahalılığından, işsizlikten, güvencesizlikten kendine olan öfkeyi, bizim partiye butlan işi yaparak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bir mesele gibi gösterip öfkeyi başka bir yere yönlendirdi.

Tabii yapılması gereken iş; dün verilen imzaları hemen notere yollayıp, daha doğrusu ilçe seçim kuruluna 'Kurultay yapıyoruz' deyip, bizi bir an önce sokağın gündemine döndürmesi lazım Kemal Bey'in. Burada gördünüz, siz kendiniz takip ediyorsunuz. Her yerden insan geliyor. Kızıyor, söylüyor, söyleniyor ama bizim bu vatandaşın esas derdini konuşmamız, bu vatandaşın hükümete olan öfkesiyle bu iktidarı değiştirme enerjisine çevirmemiz lazım. Tam oradaydık. Parti olmuş yüzde 38, AK Parti baş aşağı gidiyor. Bütün muhalefet doğru bir hatta iktidar değişimine doğru giderken, hadi bakalım olmadık işler.

"BİZE BİNA LAZIM DEĞİL"

O yüzden 'bize bina lazım değil' dedik. Daralanmıştık, çıktık. Altındağ'da da çok büyük bir destek gördük. Sizler de takip ediyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Yarın Denizli programı olacak. Bugün akşam Gazeteciler Cemiyeti'nde herhalde bir programım var. Onun dışında hepinizin eline sağlık, emeğine sağlık.

Vatandaşın sorunlarını konuşan, 20 bin liralık emekli maaşının yetmediğini konuşan, asgari ücreti konuşan, gençlerin ümitsizliğini konuşan, buradaki esnafın çaresizliğini konuşan halkın partisi, Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyecek. Her türlü çelmeye rağmen, her türlü müdahaleye rağmen biz milletin sorunlarını konuşmaya devam edeceğiz. Allah'a şükür, partinin başında seçilmiş ve sokağa çıkabilen bir genel başkan var."