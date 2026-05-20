Son Dakika... CHP'ye yönelik iktidar saldırıları 'dikkatini' çekmedi: Kılıçdaroğlu'nun gündemi 'arınma'

20.05.2026 12:58:00
Haber Merkezi
Son dakika haberi... CHP'nin önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yayımladığı videolu mesajında, "Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye yönelik yargı operasyonlarına değinmemesi ise dikkat çekti.
CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından videolu açıklama yayımladı.

Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz. Kardeşlerim, hele ki bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez" ifadelerini kullandı.

"CHP BİZLERE EMANET, EMANET KİRLETİLEMEZ"

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Değerli dostlarım, cesur yol ve dava arkadaşlarım. Ve bu güzel ülkenin vicdan sahibi asil yurttaşları. Bir milletin geleceği siyasetin aklıyla, vicdanıyla ve ahlakıyla şekillenir. Milletin helal sofraları temiz siyasetle bereketlenir. Çünkü kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür, sonra ahlakı yok eder ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker. İşte bu yüzden siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur.

Ve dostlarım, bu ağır sorumluluk herkesten önce ve herkesten daha fazla Cumhuriyet Halk Partililerin görevidir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi koca bir çınardır. Cumhuriyet Halk Partisi bu milletin yokluk içinden ayağa kalkma iradesidir. Darbeler görmüştür, boyun eğmemiştir. Kapatılmıştır, teslim olmamıştır. Baskılar yaşamıştır ama asla diz çökmemiştir. Teslim alınamamıştır.

Dostlarım, Cumhuriyet Halk Partisi kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan ve milletimizin istiklal iradesinin üzerinde tecelli ettiği bir ruhtur. Ruhaniyete ihanet olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz.

Kardeşlerim, hele ki bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez. Çünkü bu yürüyüş bir iktidar yürüyüşüdür. Çünkü bu yürüyüş halkın umudunu yeniden ayağa kaldırma yürüyüşüdür.

"BENDEN SUSMAMI BEKLEYENLER VAR"

Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Bin kere toprak olur da, bin kere çiçek açar, namuslu, dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez. İftiralarınız da, tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim. Ben hakikatin yanında dururum.

Bakınız, yetmiş yılı aşkın ömrünü bu halkın adalet kavgasına adamış, boğazından tek bir haram lokma geçmemiş ve evlatlarına bırakacağı tek mirası verdiği ahlak kavgası olan Bay Kemal'den hiç kimse başka bir şey söylemesini asla beklemesin. Aklımız nefsimize uymasın. Yolumuz dürüstlükten ayrılmasın. Rehberimiz vicdanımız olsun. Sağlıcakla kalın, benim sevgili yurttaşlarım."

MUTLAK BUTLAN GÜNDEMİ

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda şaibe yapıldığı iddiasına yönelik açılan davada mağdur sıfatıyla yer alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında CHP'ye yönelik yargı operasyonlarına değinmemesi dikkat çekti. 

CHP'nin kurultay davasında davacılar, kurultayın “mutlak butlan” kapsamında geçersiz sayılmasını ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve iade edilmesini talep ediyor. 

Söz konusu dava, son görülen duruşmasında 1 Temmuz tarihine ertelenmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken hamle: Gürsel Tekin'in yardımcılarıyla görüştü CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım atanan Gürsel Tekin'in heyetinde yer alan Zeki Şen ve Erkan Narsap, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu, Çubuk'taki linç girişiminde yer alan Yakup Karakoç'la 'helalleşti' Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında Ankara Çubuk’taki şehit cenazesinde kendisine düzenlenen linç girişimine karışan Yakup Karakoç'la bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, kendisinden özür dileyip "helallik" isteyen Karakoç'la kucaklaştı.
Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun o açıklamasına tepki: 'Böyle muhalefetlik yapılmaz' Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) binasına gittiği kritik geceye dair eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yolda silahlı adamlar vardı, yürürsek ateş açacaklardı" diyerek geri adım attığını açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun tutumunu sert bir dille eleştiren Özdağ, "Bu rejimi Erdoğan ve Kılıçdaroğlu beraber kurdu" dedi.