Son dakika... CHP'den kritik duyuru: Suriye kabul etti, Özel Şam'a gidiyor!

Son dakika haberi... CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Suriye yönetiminin CHP lideri Özgür Özel'in ziyaret istediğini kabul ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.07.2024 - 11:41
Son dakika... CHP'den kritik duyuru: Suriye kabul etti, Özel Şam'a gidiyor!
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Halk TV'de Gözde Şeker'in sunduğu Yeni Bir Sabah isimli programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut konuk oldu. Bulut, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Suriye ziyaretine ilişkin önemli açıklamlarda bulundu.

AKP iktidarının yarattığı Suriyeli sığınmacı krizi ve Suriye'de Türkiye'nin egemenlik alanındaki Süleyman Şah Türbesi'ni hatırlatan Bulut, Özel'in çözüm için ülkeye gideceğini söyledi.

Bulut, Şam yönetimi ile temasa geçtiklerini belirterek ziyarete ilişkin olumlu yanıt aldıklarını söyledi. 

"OLUMLU CEVAP GELDİ"

CHP'li Bulut şunları söyledi:

"Görüşme niyetine ilişkin bu konuların çözümü, niyet ifadesi karşılık buldu. Bundan sonra sadece şartların olgunlaşması, nerede görüşme hangi tarih bunlar konuşulacak. Biz görüşme talebimizi ilettik Şam'dan da olumlu cevap geldi."

"TÜRKİYE'NİN 'SIĞINMACI DEPOSU' OLMASINI REDDEDİYORUZ"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, pazartesi günü CHP Genel Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasında Özel'in bu ay içerisinde Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşeceğini söylemişti.

Yücel, "Cumhuriyet Halk Partisi, elini taşın altına koymaya hazırdır. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, temmuz ayı içerisinde Şam’a bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyor. Çünkü bu sorunu Türkiye ile Suriye'nin masaya oturarak birlikte çözebileceğine inanıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz Türkiye'yi bu halde bırakmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’nin Avrupa’nın sığınmacı deposu olmasını reddediyor" demişti. 


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