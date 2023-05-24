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Son Dakika: CHP'den 'Özdağ ve bakanlık' açıklaması

Son dakika haberi... CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında imzalanan protokol metni hakkında "Protokol dışındaki haberler dezenformasyondur" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2023 - 14:17
Son Dakika: CHP'den 'Özdağ ve bakanlık' açıklaması
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında imzalanan 7 maddelik mutabakat metnine ilişkin soruları cevapladı.

Öztrak, iki genel başkanın bakanlıklarla ilgili herhangi bir konu konuşmadıklarını açıkladı.

"METİN SON DERECE AÇIK"

Mutabakat metninin tartışılan 4. maddesine açıklık getiren Öztrak, "Metin son derece açık. 4. madde, Millet İttifakı'nın metninde detaylarıyla yer alan maddenin özet halidir. İki metinde de yargı kararı olmadan adım atılmayacağı net şekilde ifade ediliyor" dedi.

"BAKANLIK KONUSU YER ALMAMIŞTIR"

Öztrak, iki genel başkan arasında herhangi bir bakanlık pazarlığı yaşanmadığını da şu sözlerle ifade etti:

"Sayın Kemal Kılıçadroğlu, bakanlar kurulunu (cumhurbaşkanlığı kabinesi) Millet İttifakı'nı oluşturan partilerle yapacağı toplantılar sonrasında belirleyecektir. Genel başkanımızın sayın Ümit Özdağ ile yaptığı görüşmede bakanlık konusu hiçbir şekilde yer almamıştır."

Ayrıca Öztrak, "Protokol dışındaki haberler dezenformasyondur" ifadelerini kullandı.


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