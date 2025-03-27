Mansur Yavaş'tan RTÜK'e tepki... 'Bu temel hakkın açıkça ihlali'

Yayınlanma: 27.03.2025 - 16:19

Güncelleme: 27.03.2025 - 16:27

RTÜK'ün, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından başlayan protestoları yayımlayan muhalif kanallara verdiği cezalara yönelik tepkiler sürüyor.

"HALKIN HABER ALMA HAKKI KUTSALDIR"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, cezaları 'hak ihlali' olarak niteledi ve şunları kaydetti:

“'Basın hürdür, sansür edilemez.' Bu sadece bir cümle değil, Anayasamızın 28. maddesidir. Milletin haber alma hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğüyle birlikte demokrasimizin temel direğidir.

SÖZCÜ TV, HALK TV, TELE 1 ve NOW TV’ye RTÜK tarafından verilen ağır cezalar, bu temel hakkın açıkça ihlalidir. Unutulmamalıdır ki, halkın haber alma hakkı kutsaldır."