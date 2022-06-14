Son Dakika: CHP'den Tanju Özcan kararı

14 Haziran 2022 Salı, 10:19

Bolu Belediye Meclisi toplantısında eğlence ve yeme içme mekanlarındaki canlı müzik ücretlerinin belirlenmesi hakkında dün açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Canlı müzik mümkün olduğu kadar yapılmasın. Canlı müziği özendirmeyelim. Kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok” demişti.

Son dönemde peş peşe yaptığı sığınmacı açıklamalarıyla da gündeme gelen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verildi. Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, kararın dünkü MYK toplantısında alındığını söyledi.

KARAR OY BİRLİĞİ İLE

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, şu ifadeleri kullandı:

"Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından, bir süredir ortaya konulan tutum ve davranışlar Genel Merkezimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Tanju Özcan bu kapsamda Genel Merkezimiz tarafından pek çok kez sözlü olarak uyarılmıştır. Ayrıca, bir kadın hemşehrisi ile ilgili anısını anlatırken kullandığı ifadeler nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş ve 'uyarı' ile cezalandırılmıştır. Tanju Özcan’ın 'uyarı' cezasının ardından, 16 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Bolu Belediye Meclisi toplantısında bir kadın belediye meclis üyesi ile girdiği diyalog, cinsiyetçi yorum ve sözleri Merkez Yönetim Kurulumuzun 13 Haziran 2022 tarihli toplantısında, kapsamlı olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın parti sorumluluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, 'kesin ihraç' istemiyle 'tedbirli' olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir"

NE OLMUŞTU?

Öte yandan Özcan, geçtiğimiz aylarda, “Bolu Belediyesi’nden geçici sığınmacılara son çağrı” başlıklı Türkçe ve Arapça yazılı ilan asmıştı. Pankartta “Geldiğiniz gibi gitme zamanınız geldi. Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize” ifadeleri kullanılmıştı.

Söz konusu pankartla ilgili savcılık, Tanju Özcan hakkında “nefret ve ayrımcılık” suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.