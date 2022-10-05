Son Dakika: CHP'li Özgür Özel'den Erdoğan'ın 'Anayasa' çıkışına jet yanıt
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği yasa önerisini yalnızca başörtüsü düzeyinde değerlendiren AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'anayasal değişiklik' teklif etti. Erdoğan'ın çağrısına ilk yanıt CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, CHP'nin kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartacak kanun teklifini hedef aldı. Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak, "Madem bu meseleyi gündeme getirdi... Eğer dürüstsen, eğer samimiysen, şayet bu zat temel bir insan hakkı olan başörtüsü meselesini ülkenin gündeminden kati suretle çıkarmakta samimiyse gelin çözümü yasa değil, Anayasa düzeyinde sağlayalım" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sosyal medya hesabı Twitter'dan Erdoğan'ın açıklamasına yanıt verdi. Özel, "Meclis'e sunduğumuz kanun teklifimiz AKP'de rahatsızlık yarattı. Desteklememek için Anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar. Her gün Anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok. Yeni Anayasa, yeni Meclis'in işi olacak" dedi.
CHP'DEN KANUN TEKLİFİ
Kılıçdaroğlu'nun 3 Ekim Pazartesi akşamı video ile duyurduğu ve 'Saray'ın samimiyet turnusolu olacak' sözleriyle açıkladığı 'kıyafetle ilgili kanun teklifi' TBMM Başkanlığı’na sunulmuştu.
Kılıçdaroğlu’nun ilk imzacısı olduğu Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklifi'ni, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile birlikte toplam 132 CHP milletvekili teklifi imzalamıştı.
Kanun teklifi, ikisi yürürlük ve yürütme maddesi olmak üzere toplamda 3 maddeden oluşuyor.
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