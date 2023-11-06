Son dakika... CHP'nin A Takımı belli oldu: İşte Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'ndaki isimler

Yayınlanma: 06.11.2023 - 11:36

Güncelleme: 06.11.2023 - 12:31

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri için başlayan oy verme işlemi saat 05.30’da, oy sayım işlemi saat 11.00'de de sona erdi.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın bugünkü bölümünde 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi yapıldı. PM ve YDK için toplam 490 kişi adaylık başvurusu yaptı.

185 OY GEÇERSİZ SAYILDI

PM seçimde 1366 delegenden 1277 delege oy kullandı. Kullanılan oyların 1092’si geçerli olurken 185 oy geçersiz sayıldı. Kesin olmayan sonuçlara 3 gün itiraz süresi verildi.

Ankara Arena Spor Salonu’nda düzenlenen seçim yaklaşık 5 buçuk saat sürdü.

EN ÇOK OY ALAN İSİMLER

38. CHP Olağan Genel Kurultay’ın resmi olmayan sonuçlarına göre Parti Meclisi Seçimi’nde Gökhan Zeybek 648 oyla ilk sırada yer aldı. 2. sırada ise 643 oyla Özgür Karabat yer aldı. 3. Sırada Bedirhan Berk Doğru 633 oy alırken, Ozan Işık ise 606 oyla 4. sıraya yerleşti. 5. sırada olan Deniz Yücel ise 596 oy aldı.

Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri oylamasında ise Ayça Akpek Şenay 626, Esin Fatma Temel 546, Hümeyra Akkuş Sandıkcı 546, İsmail Emre Telci 539, Ekincan Aksoy 533 oy aldı.

Bilim Kurulu üyeleri oylamasında ise Yankı Bağcıoğlu 851, Yalçın Karatepe 829, Volkan Demir 800, Baran Bozoğlu 796, İlhan Uzgel 784, Gülşah Deniz Atalar 772, Fethi Açıkel 745, Gökçe Gökçen 719, Andaç Pamuk 685, Armağan Erdoğan 659, Alirıza Erbay 652, Tolga Sağ 613 oy aldı.

Kadın ve gençlik kotası sonrası PM’deki 6 isim değişecek.

Kesin sonuçların kadın ve genç kotası uygulanarak 3 gün sonra ilan edileceği açıklandı.

A TAKIMI'NDAKİ İSİMLER NETLEŞTİ

CHP’de 60 kişilik Parti Meclis’inde yer alan isimler şu şekilde:

GÖKAN ZEYBEK ÖZGÜR KARABAT BEDİRHAN BERK DOĞRU OZAN IŞIK DENİZ YÜCEL GAMZE TAŞCIER MURAT BAKAN SUAT ÖZÇAĞDAŞ CEM AYDIN BAKİ AYDÖNER ENSAR AYTEKİN M. GÜL ÇİFTCİ BİNİCİ SELİN SAYEK BÖKE CANAN TAŞER PINAR UZUN OKAKIN MAHİR YÜKSEL ERHAN ADEM BURHANETTİN BULUT ECEVİT KELEŞ ALİ ABBAS ERTÜRK HİKMET ERBİLGİN ALİ HAYDAR FIRAT BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN YAŞAR BERKER ESEN ULAŞ KARASU MÜSLİM SARI DENİZ YAVUZYILMAZ ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ ÖZGÜR CEYLAN HİKMET YALIM HALICI ERBİL AYDINLIK SEVGİ KILIÇ YALÇIN GÖRGÖZ ORHAN SARIBAL TURGAY ÖZCAN MELİSA UĞRAŞ MEHMET TÜM ALİ HAYDAR HAKVERDİ MEHMET NECATİ YAĞCI SİNEM KIRÇİÇEK MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU İSMAİL ATAKAN ÜNVER SEMRA DİNÇER NEVAF BİLEK HÜSEYİN CAN GÜNER AHMET HAKAN UYANIK BORA TERZİ ERTAN AKBABA DURSUN BULUT OĞUZ KAAN SALICI ŞENGÜL YEŞİLDAL EMİN UMUT DİKİLİ EYLEM ERTUĞ ERTUĞRUL SİNAN ADIYAMAN MUSTAFA ADIGÜZEL ERDAL AKSÜNGER MURAT ÇAN VELİ ÖZDEMİR NECDET SARAÇ.

BİLİM KÜLTÜR SANAT PLATFORMU ÜYELERİ

YANKI BAĞCIOĞLU YALÇIN KARATEPE VOLKAN DEMİR BARAN BOZOĞLU İLHAN UZGEL GÜLŞAH DENİZ ATALAR FETHİ AÇIKEL GÖKÇE GÖKÇEN

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

AYÇA AKPEK ŞENAY ESİN FATMA TEMEL HÜMEYRA AKKUŞ SANDIKCI İSMAİL EMRE TELCİ EKİNCAN AKSOY ÖZKAN TİCE AYSEMİN GÜLMEZ DENİZ ÇAKIR SÜLEYMAN BÜLBÜL DENİZ DEMİRÖZ NURDAN YÜCAL TURAN TAŞKIN ÖZER ALİ BALTA ÖZGÜR SAĞLAM REMZİ KAZMAZ

YÜZDE 33'LÜK CİNSİYET KOTASI

PM ve YDK üyelikleri için başvuru süreci dün saat 19.00’da tamamlandı; aday listeleri itiraz işlemlerinin de tamamlanmasının ardından kesinleşti. 60 üyeli PM için 387, 15 üyeli YDK için ise 103 aday başvurdu.

PM için 15, YDK içinse 8 yedek üye de alınan en yüksek oy sayısına göre belirlenecek. Her iki ­organ için yüzde 33’lük cinsiyet kotası uygulanacak.

PM üyeliklerinde ayrıca yüzde 20’lik genç kotası uygulanması gerekiyor. Çarşaf listede, çekilen kura nedeniyle soy adı T ile başlayanlar ilk sıraya yazıldı ve aday listesi bu şekilde oluşturuldu.