Son dakika... CHP'nin A Takımı belli oldu: İşte Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'ndaki isimler

Son dakika haberi... CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri için oy verme işlemi saat 05.30 civarında sona erdi, sandıklar kapandı. Oy sayımı ise saat 11.00 sıralarında sona erdi. Son olarak CHP'nin A takımı da belli olmaya başladı. Kesin sonuçların ise kadın ve genç kotası uygulanarak 3 gün sonra ilan edileceği açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2023 - 11:36
Son dakika... CHP'nin A Takımı belli oldu: İşte Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'ndaki isimler
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Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri için başlayan oy verme işlemi saat 05.30’da, oy sayım işlemi saat 11.00'de de sona erdi. 

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın bugünkü bölümünde 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi yapıldı. PM ve YDK için toplam 490 kişi adaylık başvurusu yaptı.

185 OY GEÇERSİZ SAYILDI

PM seçimde 1366 delegenden 1277 delege oy kullandı. Kullanılan oyların 1092’si geçerli olurken 185 oy geçersiz sayıldı. Kesin olmayan sonuçlara 3 gün itiraz süresi verildi. 

Ankara Arena Spor Salonu’nda düzenlenen seçim yaklaşık 5 buçuk saat sürdü.

EN ÇOK OY ALAN İSİMLER

38. CHP Olağan Genel Kurultay’ın resmi olmayan sonuçlarına göre Parti Meclisi Seçimi’nde Gökhan Zeybek 648 oyla ilk sırada yer aldı. 2. sırada ise 643 oyla Özgür Karabat yer aldı. 3. Sırada Bedirhan Berk Doğru 633 oy alırken, Ozan Işık ise 606 oyla 4. sıraya yerleşti. 5. sırada olan Deniz Yücel ise 596 oy aldı.

Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri oylamasında ise Ayça Akpek Şenay 626, Esin Fatma Temel 546, Hümeyra Akkuş Sandıkcı 546, İsmail Emre Telci 539, Ekincan Aksoy 533 oy aldı.

Bilim Kurulu üyeleri oylamasında ise Yankı Bağcıoğlu 851, Yalçın Karatepe 829, Volkan Demir 800, Baran Bozoğlu 796, İlhan Uzgel 784, Gülşah Deniz Atalar 772, Fethi Açıkel 745, Gökçe Gökçen 719, Andaç Pamuk 685, Armağan Erdoğan 659, Alirıza Erbay 652, Tolga Sağ 613 oy aldı.

Kadın ve gençlik kotası sonrası PM’deki 6 isim değişecek.

Kesin sonuçların kadın ve genç kotası uygulanarak 3 gün sonra ilan edileceği açıklandı.

A TAKIMI'NDAKİ İSİMLER NETLEŞTİ

CHP’de 60 kişilik Parti Meclis’inde yer alan isimler şu şekilde:

  1. GÖKAN ZEYBEK
  2. ÖZGÜR KARABAT
  3. BEDİRHAN BERK DOĞRU
  4. OZAN IŞIK
  5. DENİZ YÜCEL
  6. GAMZE TAŞCIER
  7. MURAT BAKAN
  8. SUAT ÖZÇAĞDAŞ
  9. CEM AYDIN
  10. BAKİ AYDÖNER
  11. ENSAR AYTEKİN
  12. M. GÜL ÇİFTCİ BİNİCİ
  13. SELİN SAYEK BÖKE
  14. CANAN TAŞER
  15. PINAR UZUN OKAKIN
  16. MAHİR YÜKSEL
  17. ERHAN ADEM
  18. BURHANETTİN BULUT
  19. ECEVİT KELEŞ
  20. ALİ ABBAS ERTÜRK
  21. HİKMET ERBİLGİN
  22. ALİ HAYDAR FIRAT
  23. BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU
  24. HÜSEYİN YAŞAR
  25. BERKER ESEN
  26. ULAŞ KARASU
  27. MÜSLİM SARI
  28. DENİZ YAVUZYILMAZ
  29. ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ
  30. ÖZGÜR CEYLAN
  31. HİKMET YALIM HALICI
  32. ERBİL AYDINLIK
  33. SEVGİ KILIÇ
  34. YALÇIN GÖRGÖZ
  35. ORHAN SARIBAL
  36. TURGAY ÖZCAN
  37. MELİSA UĞRAŞ
  38. MEHMET TÜM
  39. ALİ HAYDAR HAKVERDİ
  40. MEHMET NECATİ YAĞCI
  41. SİNEM KIRÇİÇEK
  42. MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
  43. İSMAİL ATAKAN ÜNVER
  44. SEMRA DİNÇER
  45. NEVAF BİLEK
  46. HÜSEYİN CAN GÜNER
  47. AHMET HAKAN UYANIK
  48. BORA TERZİ
  49. ERTAN AKBABA
  50. DURSUN BULUT
  51. OĞUZ KAAN SALICI
  52. ŞENGÜL YEŞİLDAL
  53. EMİN UMUT DİKİLİ
  54. EYLEM ERTUĞ ERTUĞRUL
  55. SİNAN ADIYAMAN
  56. MUSTAFA ADIGÜZEL
  57. ERDAL AKSÜNGER
  58. MURAT ÇAN
  59. VELİ ÖZDEMİR
  60. NECDET SARAÇ.

BİLİM KÜLTÜR SANAT PLATFORMU ÜYELERİ

  1. YANKI BAĞCIOĞLU
  2. YALÇIN KARATEPE
  3. VOLKAN DEMİR
  4. BARAN BOZOĞLU
  5. İLHAN UZGEL
  6. GÜLŞAH DENİZ ATALAR
  7. FETHİ AÇIKEL
  8. GÖKÇE GÖKÇEN

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

  1. AYÇA AKPEK ŞENAY
  2. ESİN FATMA TEMEL
  3. HÜMEYRA AKKUŞ SANDIKCI
  4. İSMAİL EMRE TELCİ
  5. EKİNCAN AKSOY
  6. ÖZKAN TİCE
  7. AYSEMİN GÜLMEZ
  8. DENİZ ÇAKIR
  9. SÜLEYMAN BÜLBÜL
  10. DENİZ DEMİRÖZ
  11. NURDAN YÜCAL
  12. TURAN TAŞKIN ÖZER
  13. ALİ BALTA
  14. ÖZGÜR SAĞLAM
  15. REMZİ KAZMAZ

YÜZDE 33'LÜK CİNSİYET KOTASI

PM ve YDK üyelikleri için başvuru süreci dün saat 19.00’da tamamlandı; aday listeleri itiraz işlemlerinin de tamamlanmasının ardından kesinleşti. 60 üyeli PM için 387, 15 üyeli YDK için ise 103 aday başvurdu. 

PM için 15, YDK içinse 8 yedek üye de alınan en yüksek oy sayısına göre belirlenecek. Her iki ­organ için yüzde 33’lük cinsiyet kotası uygulanacak. 

PM üyeliklerinde ayrıca yüzde 20’lik genç kotası uygulanması gerekiyor. Çarşaf listede, çekilen kura nedeniyle soy adı T ile başlayanlar ilk sıraya yazıldı ve aday listesi bu şekilde oluşturuldu.


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