Anahtar liste için pazarlık: Özel ile İmamoğlu CHP'nin 'A Takımı'nı masaya yatırdı

Yayınlanma: 06.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.11.2023 - 03:00

CHP’nin 38. olağan kurultayının ikinci gününde dün toplamda 60 ismin seçileceği parti meclisi (PM) seçimleri gerçekleştirildi. PM’ye aday olan çok sayıda partili, daha genel başkanlık yarışının yaşandığı geceden Ankara Spor Salonu’na afişlerini asmaya başladı. Ertesi gün ise salonda tamamen PM üyelerinin fotoğrafları yer aldı. Ayrıca salonun ana ekranına da Özgür Özel’in bir fotoğrafı ve “Değişimin yüzyılı, yüzyılın değişimi” sloganı yansıtıldı. PM adayları gün boyu delegelerden destek alabilmek için salonda tur attı.

PM’ye başvuru süresi iki kere uzatılınca kulislere, açıklanacak anahtar listede pazarlıkların uzadığı bilgisi yansıdı. PM’ye adaylık için başvuru sayısının dün akşam saatlerinde 600’ü geçtiği belirtilirken Özel ve İmamoğlu’nun anahtar listeye ilişkin müzakerelerinin uzadığı öğrenildi.

TANRIKULU SÜRPRİZİ

Kılıçdaroğlu bir liste çıkartmazken; Kılıçdaroğlu’nun MYK’sinde yer alan Devrim Barış Çelik, PM’sinde yer alan Müslim Sarı ile onu destekleyen isimlerden Orhan Sarıbal PM’ye aday oldu. Ayrıca kadın kolları başkanı Aylin Nazlıaka da önceki yönetimde yer alıp yeniden aday olan isimlerden oldu. Özel’i destekleyen milletvekilleri Burhanettin Bulut, Ulaş Karasu, Özgür Karabat, Gökan Zeybek, Gamze Taşcıer, Murat Bakan, Deniz Yücel gibi isimler PM adayları arasında yer aldı. Sezgin Tanrıkulu’nun anahtar listede yer alması sürpriz olarak değerlendirildi. Yine Özel’in daha önce kendisiyle yönetimde yer alacağını açıkladığı Selin Sayek Böke ve Gökçe Gökçen’in adı da PM listesinde yer aldı.

CHP’nin seçimden önceki dönemde örgütten sorumlu genel başkan yardımcılığını yapan Oğuz Kaan Salıcı da daha az sayıda adaylı bir liste hazırlayarak Özel’in hazırladığı listeyi delmek için yarışta yer aldı. Önceki PM’de yer alıp Özel’e destek veren Ulaş Karasu, Sevgi Kılıç; önceki yönetimde genel başkan yardımcılığı yapan Semra Dinçer, Tahsin Tarhan ve Kılıçdaroğlu’nun Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışman Namık Tan aday olurken, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Eren Erdem, Ahmet Akın, Bülent Kuşoğlu yeni dönemde adaylık başvurusu yapmadı.

‘ÖRGÜTLERE AĞIRLIK VERECEĞİM’



CHP’nin yeni lideri Özgür Özel, genel başkanlık yarışını kazandıktan sonra parti meclisi (PM) seçimlerinde kendi anahtar listesini oluşturmak için il başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan Özel, “Bugün burada oluşan ortak kanı cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk genel başkanı olarak ve ilk il başkanları olarak bu yaşadığımız demokrasi şöleninin bir tartışma değil, bir zenginlik, partimiz ve Türkiye için bir gurur olduğunu hep birlikte teyit ediyoruz” dedi.

Başkanlardan PM için önerilerini aldığını söyleyen Özel, “Onların talepleri ve önerileriyle bölgesel dağılıma dikkat ederek, cinsiyet kotasına uyarak, gençlik kotasına uyarak, CHP’ye yakışır bir PM oluşturmak üzere çalışmalarımızı yapıp, örgütümüzün 81 il başkanımızın sahiplendiği bir anahtar listeyi örgütümüze sunacağız. Çarşaf liste, bireysel adaylıklar var. Anahtar listenin bir anlamı önemi var ama bir dayatması yok” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu ile bundan sonraki süreçte temasta olacaklarını, deneyimlerinden faydalanacaklarını söyleyen Özel, “İçerideki alkışlar şahsıma değildi. Partimizin 7. genel başkanı, Türkiye’nin adalet yürüyüşçüsü, adalet yürüyüşümüzün önderi sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu hep birlikte alkışladık” ifadelerini kullandı.

Özel, devir teslimle ilgili de “Mazbatanın ne zaman verileceği belirginleştikten sonra sayın genel başkanımızla görüşeceğiz” dedi.

‘ÖNEMLİ OLAN PARTİ BAŞARISI’

Genel başkan Özgür Özel’in başkanlarla yaptığı kapalı toplantıda da, “Bundan sonra hep beraber çalışacağız. Kimseye kırgın değilim. Bize kim destek veriyor, vermiyor ona bakmayacağım. Hepinizle uyumlu çalışacağım. Önemli olan partinin başarısıdır. Örgütlere ağırlık vereceğim. Sizinle irtibatta olacağım” dediği belirtildi.