Son Dakika... CHP'nin 'boykot' sitesi yine kapatıldı: Yeni siteyi duyurdular! Özgür Özel'den 'boykot sürecek' mesajı
Son dakika haberi... CHP’nin boykot listesini paylaştığı ‘boykotyap.com’un ardından açılan ‘boykotyap.net’ de mahkeme kararıyla erişime engellendi. Bunun üzerine CHP yeni siteyi duyurdu: boykotyap.org. Özgür Özel ise yaptığı paylaşımda "Boykot demokratik haktır, Ramazan gününde kul hakkı yiyenlerin yaptığı zulümleri görmeyen, hatta bu zulme destek olanlara karşı boykot sürecek" dedi.
CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası açtığı 'boykotyap.com' mahkeme kararıyla kapatılmıştı.
Parti, siteyi 'boykotyap.net' adresiyle yeniden yayına almıştı.
boykotyap.net de İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi.
CHP YENİ SİTEYİ DUYURDU
Özgür Özel bugün "Boykotun anayasal hak olduğu AYM, AİHM kararlarında net. Saraçhane'deki listemizi takip etmek isteyenler boykotyap.net sitesinden bakabilir" duyurusu yapmıştı.
İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği boykotyap.net ve boykotla.app' e erişim engeli getirdi. Bunun üzerine CHP yeni siteyi duyurdu: boykotyap.org
Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel yaptığı paylaşımda şunları yazdı:
"Bugün bir avuç cuntacıya karşı milletin gücünü göstermek için gençlerin çağrısına uyarak bir günlük tüketim boykotu gerçekleştirdik.
Boykota destek vererek hem çok önemli sonuçlar alan hem de bu demokratik eylemi dünyaya duyuran gençlerimize, esnaflarımıza ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.
Karşımızdaki cunta ittifakının panik içinde ne hale düştüğünü hep beraber gördük. Yıllardır sokağa çıkamayanlar telaşla sokağa çıkıp yoksul milletin halini görmek zorunda kaldılar.
Boykot demokratik haktır, Ramazan gününde kul hakkı yiyenlerin yaptığı zulümleri görmeyen, hatta bu zulme destek olanlara karşı boykot sürecek.
Daha önce boykotyap.com ve boykotyap.net sitelerimize hukuksuz kararlarla erişim engeli getirdiler.
Şimdi boykotyap.org sitesiyle yayındayız.
Herkesi bu listedeki markaları boykot etmeye davet ediyorum. Sosyal medyada farklı listeler dolaşsa da gerçek listemiz budur.
Milletle inatlaşmak neymiş, milletin Cumhurbaşkanı adayını hapse atmak neymiş bu iktidar anlayacak.
“Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracak.”"
Bugün bir avuç cuntacıya karşı milletin gücünü göstermek için gençlerin çağrısına uyarak bir günlük tüketim boykotu gerçekleştirdik.— Özgür Özel (@eczozgurozel) April 2, 2025
Boykota destek vererek hem çok önemli sonuçlar alan hem de bu demokratik eylemi dünyaya duyuran gençlerimize, esnaflarımıza ve tüm…
NE OLMUŞTU?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, 24 Mart’taki Saraçhane mitinginde bir boykot listesi açıklamıştı.
Ertesi gün ‘boykotyap.com’ adresli site yayına girmişti. Bu sitenin engellenmesi üzerine, ‘boykotyap.net’ adresiyle yeniden yayınlanmıştı.
Listenin son hali şu şekilde:
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