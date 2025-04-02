Son Dakika... CHP'nin 'boykot' sitesi yine kapatıldı: Yeni siteyi duyurdular! Özgür Özel'den 'boykot sürecek' mesajı

Son dakika haberi... CHP’nin boykot listesini paylaştığı ‘boykotyap.com’un ardından açılan ‘boykotyap.net’ de mahkeme kararıyla erişime engellendi. Bunun üzerine CHP yeni siteyi duyurdu: boykotyap.org. Özgür Özel ise yaptığı paylaşımda "Boykot demokratik haktır, Ramazan gününde kul hakkı yiyenlerin yaptığı zulümleri görmeyen, hatta bu zulme destek olanlara karşı boykot sürecek" dedi.

Son Dakika... CHP'nin 'boykot' sitesi yine kapatıldı: Yeni siteyi duyurdular! Özgür Özel'den 'boykot sürecek' mesajı
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.04.2025 - 20:41

CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası açtığı 'boykotyap.com' mahkeme kararıyla kapatılmıştı.

Parti, siteyi 'boykotyap.net' adresiyle yeniden yayına almıştı. 

boykotyap.net de İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi.

CHP YENİ SİTEYİ DUYURDU

Özgür Özel bugün "Boykotun anayasal hak olduğu AYM, AİHM kararlarında net. Saraçhane'deki listemizi takip etmek isteyenler boykotyap.net sitesinden bakabilir" duyurusu yapmıştı.

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği boykotyap.net ve boykotla.app' e erişim engeli getirdi. Bunun üzerine CHP yeni siteyi duyurdu: boykotyap.org

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel yaptığı paylaşımda şunları yazdı: 

"Bugün bir avuç cuntacıya karşı milletin gücünü göstermek için gençlerin çağrısına uyarak bir günlük tüketim boykotu gerçekleştirdik.

Boykota destek vererek hem çok önemli sonuçlar alan hem de bu demokratik eylemi dünyaya duyuran gençlerimize, esnaflarımıza ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Karşımızdaki cunta ittifakının panik içinde ne hale düştüğünü hep beraber gördük. Yıllardır sokağa çıkamayanlar telaşla sokağa çıkıp yoksul milletin halini görmek zorunda kaldılar.

Boykot demokratik haktır, Ramazan gününde kul hakkı yiyenlerin yaptığı zulümleri görmeyen, hatta bu zulme destek olanlara karşı boykot sürecek.

Daha önce boykotyap.com ve boykotyap.net sitelerimize hukuksuz kararlarla erişim engeli getirdiler. 

Şimdi boykotyap.org sitesiyle yayındayız.

Herkesi bu listedeki markaları boykot etmeye davet ediyorum. Sosyal medyada farklı listeler dolaşsa da gerçek listemiz budur.

Milletle inatlaşmak neymiş, milletin Cumhurbaşkanı adayını hapse atmak neymiş bu iktidar anlayacak.

“Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracak.”"

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, 24 Mart’taki Saraçhane mitinginde bir boykot listesi açıklamıştı.

Ertesi gün ‘boykotyap.com’ adresli site yayına girmişti. Bu sitenin engellenmesi üzerine, ‘boykotyap.net’ adresiyle yeniden yayınlanmıştı. 

Listenin son hali şu şekilde: 


Etiketler: #BOYKOT #boykotyap.com #CHP #mahkeme

İlgili Haberler

‘Boykotu delmek’ için çağrı yaptı, alışverişe çıktı: Bakan Bolat’ın aldığı ürün ‘İsrail destekçisi’ çıktı!

‘Boykotu delmek’ için çağrı yaptı, alışverişe çıktı: Bakan Bolat’ın aldığı ürün ‘İsrail destekçisi’ çıktı!
Ticaret Bakanı Bolat'ın ardından... Ali Yerlikaya da boykota karşı alışverişe çıktı

Ticaret Bakanı Bolat'ın ardından... Ali Yerlikaya da boykota karşı alışverişe çıktı
Boykot çağrısı yapmış, Aybüke Pusat’a destek olmuştu: TRT, Boran Kuzum’u da diziden çıkardı

Boykot çağrısı yapmış, Aybüke Pusat’a destek olmuştu: TRT, Boran Kuzum’u da diziden çıkardı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler