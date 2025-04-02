‘Boykotu delmek’ için çağrı yaptı, alışverişe çıktı: Bakan Bolat’ın aldığı ürün ‘İsrail destekçisi’ çıktı!
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yurttaşların başlattığı boykot çağrısını delmek için çıktığı alışverişten fotoğraflar paylaştı. Bolat’ın paylaştığı fotoğrafı inceleyen gazeteci Metin Cihan, alınan ürünün ‘yerli’ olmadığını ve Filistin’e destek için hazırlanan boykot listesinde yer aldığını ortaya çıkardı.
Yurttaşların başlattığı 2 Nisan boykotu, iktidar kanadında büyük etki yaratırken, bakanlar dün gece ‘boykot mesaisine’ kalmış ve televizyonda yurttaşlara ‘alışveriş’ yapma çağrılarında bulunmuştu.
Bununla beraber, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, katıldığı canlı yayında boykot yapacağını açıklayan yurttaşlar için 'azgın azınlık' ifadesini kullandı ve “Yapacakları alışveriş varsa 2 Nisan'a çeksinler. Ülke ekonomisine katkıda bulunalım. Türkiye ekonomisine zarar vermeye çalışan azgın azınlığa çok iyi bir cevap vermiş oluruz” dedi.
Son olarak Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tüketim boykotu çağrısına karşı sosyal medya hesabından alışveriş yaptığı fotoğrafları paylaşarak, “Bazı muhalif kesimlerin ülkemize, ticaretimize, esnafımıza ve üreticimize zarar verme amacıyla yaptıkları çağrılara karşı dayanışmamızı göstermek için esnaf ziyaretlerinde bulunduk” ifadelerini kullandı.
Gazeteci Metin Cihan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Bakan Bolat’ın aldığı ürünün ‘yerli’ olmadığını ve Filistin’e destek için hazırlanan boykot listesinde yer aldığını ortaya çıkardı.
Cihan’ın paylaşımı şu şekilde:
“Utanmazlığa bakın.
Aldığı ürüne baktım. İçimino. Ak Gıda üretiyor. Bu şirket, ülkenin en büyük süt üreticisi ama Fransız Lactalis'e satılmış. Yerli ve milli diye yutturmaya çalışıyor.
Bitmedi.
Lactalis, İsrail'i destekliyor ve Filistin dostları tarafından boykot ediliyor.”
Utanmazlığa bakın.— metin cihan (@metincih) April 2, 2025
Aldığı ürüne baktım. İçimino. Ak Gıda üretiyor. Bu şirket, ülkenin en büyük süt üreticisi ama Fransız Lactalis'e satılmış. Yerli ve milli diye yutturmaya çalışıyor.
Bitmedi.
Lactalis, İsrail'i destekliyor ve Filistin dostları tarafından boykot ediliyor. https://t.co/tYoOJ7lMVs pic.twitter.com/AcWWnNx2N6
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