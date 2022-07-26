Son Dakika: Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'i1 Ağustos'ta toplantıya çağırdı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 120 milletvekilinin imzasıyla Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdıklarını açıklamıştı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulu'nu 1 Ağustos Pazartesi günü toplantıya çağırdı.

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2022 Salı, 16:20
Son Dakika: Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'i1 Ağustos'ta toplantıya çağırdı
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin TBMM Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdığını açıklamıştı.

Meclis'te konuşan Özel, "120 vekilin imzasıyla Meclis'i 1 Ağustos günü sağlık çalışanlarının  sorunlarını görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Dilekçemizi Meclis Genel Sekreterliği'ne sunduk" ifadelerini kullanmıştı.

MECLİS TOPLANIYOR

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda bir genel görüşme açılması amacıyla yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu’nu, Anayasa’nın 93 ve Meclis İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince, 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15’te toplantıya çağırdı.

HDP KATILMAYACAK

HDP, 1 Ağustos'ta Meclis Genel Kurulu'na katılmayacağını duyurdu.


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