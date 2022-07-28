Son Dakika: CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına ilişkin Saadet Partisi'nden açıklama

28 Temmuz 2022 Perşembe, 14:10

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla 16 maddelik bir kanun teklifi hazırlayan CHP, olağanüstü toplantıda konunun ele alınması isteğini dile getirmişti.

CHP'nin olağanüstü çağrısına TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan yanıt geldi.

Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda bir genel görüşme açılması amacıyla yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu’nu, Anayasa’nın 93 ve Meclis İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince, 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15’te toplantıya çağırdı.

"KATILACAĞIZ"

Saadet Partili Abdulkadir Karaduman'dan da bu çağrıya yanıt geldi. Karaduman, TBMM Genel Kurulu'nda 1 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olağanüstü toplantıya katılacaklarını bildirdi.

Son günlerde sağlıkta şiddet olaylarının daha sık yaşandığını söyleyen Karaduman, "Meclis'in olağanüstü toplanmasını önemli buluyoruz ve mutlaka katılım sağlayacağız. Saadet Partisi olarak bir yandan güvenlik önlemlerinin alınması ve gereken yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamak için çalışırken diğer yandan şiddet sorununa karşı toplumsal bir bilinç ve refleks edinilmesi için çalışacağız" açıklamasında bulundu.