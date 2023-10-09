Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Yayınlanma: 09.10.2023 - 16:57

Güncelleme: 09.10.2023 - 17:16

Kabinede ekonomideki gelişmelerin de tüm yönleriyle ele alınaması bekleniyor. Aynı zamanda Enflasyon ve fahiş fiyatlara karşı alınan tedbirlerin yansımaları görüşülecek.

Ayrıca 17 Ekim'de Meclis'e sunulacak 2024 Bütçesi üzerinde görüş alışverişinde bulunulacak. Yurt içinde ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları Kabine'nin öncelikli gündem maddelerinden. Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatları ile bölgedeki durum değerlendirilecek. Toplantıda görüşülecek bir diğer konu ise İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar. Bölgedeki son durum değerlendirilecek. Türkiye'nin atacağı diplomatik adımlar görüşülecek.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda emekli ve memur emeklilerinin maaşlarına ilişkin düzenleme masada olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konuda hazırladığı çalışma değerlendirilecek. Son hali verilecek düzenlemenin ayrıntılarının toplantı sonrası açıklanması bekleniyor.