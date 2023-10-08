Milyonların gözü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi: Gündem emekli maaşı zamları!

Yayınlanma: 08.10.2023 - 15:09

Güncelleme: 08.10.2023 - 15:12

Milyonlarca emeklinin gözü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi.

AKP 4. Olağanüstü Kongresi'nde konuşan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği emekli maaşıyla ilgili açıklamada bulunmuştu.

EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor. İlk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Emekli maaşlarıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da kabine toplantısını işaret etmişti.

Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve BAĞ-KUR emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak" şeklinde konuşmuştu.

KABİNE NE ZAMAN TOPLANACAK?

NTV'de yer alan habere göre kabine, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak.

Saat 15.30'da başlaması beklenen Kabine toplantısında öne çıkan başlıkların ise İsrail-Filistin arasındaki gerilim ve emeklilere yapılacak zam olması bekleniyor.

VERGİSİZ CEP TELEFONU DÜZENLEMESİ

26 Eylül'de gerçekleşen son kabinede Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifi, öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı ile 12 ay aylık ücretsiz 10 GB internet düzenlemesi ele alınmıştı.