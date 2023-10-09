Emeklinin gözü kabinede!

Yayınlanma: 09.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 09.10.2023 - 03:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP’nin kongresinde “İnşallah bu yılsonuna doğru özellikle emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor ve ilk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi de inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız” demişti.

Ancak Erdoğan’ın, emeklilerle ilgili düzenleme yapılacağını belirtirken sadece “memur emeklilerini” söylemesi dikkat çekti. Oysa yaklaşık 10 milyon işçi ve Bağ-Kur emeklisi şu anda 7 bin 500 lira aylık alıyor. Emekliler yatırılan prim ve süreye göre düzenleme olmasını isterken, kök aylıkların da yükseltilmesini bekliyor.

BAKANDAN FARKLI AÇIKLAMA

Erdoğan’ın açıklamalarına karşın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.