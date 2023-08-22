Son dakika... Danimarka'nın Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrı

Son dakika haberi... Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bir kez daha Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

AA
Yayınlanma: 22.08.2023 - 18:28
Son dakika... Danimarka'nın Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrı
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