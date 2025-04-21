Son Dakika... DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor

Son dakika haberi...DEM Parti İmralı Heyeti'nde yer alan Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası'na hareket etti.

Son Dakika... DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.04.2025 - 10:31

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere yola çıktı.

Dördüncü kez görüşmek üzere sabah saatlerinde İmralı Adası'na yola çıkan heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Asrın Hukuk Bürosu'ndan Avukat Faik Özgür Erol yer alıyor.

ÖCALAN İLE İLK GÖRÜŞME 28 ARALIK'TA YAPILDI

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık 2024'te İmralı'da  terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapmıştı. Buldan ve Önder'in yazılı açıklamasında Öcalan'ın açıklamalarına yer verilmişti.

Öcalan, açıklamasında, "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" demişti. Öcalan, "Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" ifadelerini kullanmıştı.


Etiketler: #Dem Parti #Öcalan #Abdullah Öcalan #İmralı

İlgili Haberler

Ülkücüler İYİ Parti'ye geçiyor: ‘İmralı süreci MHP kitlesini İYİ Parti’ye yöneltti’

Ülkücüler İYİ Parti'ye geçiyor: ‘İmralı süreci MHP kitlesini İYİ Parti’ye yöneltti’
İktidarın İmralı’yla başlattığı ‘adı konmayan’ süreç yargıyı hareketlendirdi: Terör suçlarında yasal düzenleme masada

İktidarın İmralı’yla başlattığı ‘adı konmayan’ süreç yargıyı hareketlendirdi: Terör suçlarında yasal düzenleme masada
DEM Partili Önder’in sağlık durumunun süreci etkilemeyeceği düşünülüyor: AKP kurmayları, İmralı sürecine ilişkin kararlı

DEM Partili Önder’in sağlık durumunun süreci etkilemeyeceği düşünülüyor: AKP kurmayları, İmralı sürecine ilişkin kararlı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler