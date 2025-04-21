Son Dakika... DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor

Yayınlanma: 21.04.2025 - 10:31

Güncelleme: 21.04.2025 - 11:26

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere yola çıktı.

Dördüncü kez görüşmek üzere sabah saatlerinde İmralı Adası'na yola çıkan heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Asrın Hukuk Bürosu'ndan Avukat Faik Özgür Erol yer alıyor.

ÖCALAN İLE İLK GÖRÜŞME 28 ARALIK'TA YAPILDI

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık 2024'te İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapmıştı. Buldan ve Önder'in yazılı açıklamasında Öcalan'ın açıklamalarına yer verilmişti.

Öcalan, açıklamasında, "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" demişti. Öcalan, "Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" ifadelerini kullanmıştı.