Son dakika... Erdoğan 'yeşil ışık' yakmıştı: DEM Parti İmralı heyeti 'randevu' istedi

Yayınlanma: 12.03.2025 - 17:24

Güncelleme: 12.03.2025 - 17:29

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışı ve PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'çağrısıyla' devam eden yeni süreç; DEM Parti heyetinin siyasi partilere ziyaretleriyle sürüyor.

Son olarak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Süreç boyunca DEM Parti heyetiyle birebir temasa geçmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a grup toplantısı çıkışında 'DEM Parti heyetiyle görüşüp görüşmeyeceği' soruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu soruya "İmralı heyeti randevu isterse veririm" diye yanıt verdi.

DEM PARTİ HAREKETE GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeye yeşil ışık yakması sonrası DEM Parti de harekete geçti.

DEM Parti İmralı heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu.