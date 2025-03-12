Son dakika... Erdoğan 'yeşil ışık' yakmıştı: DEM Parti İmralı heyeti 'randevu' istedi

Son dakika haberi... DEM Parti İmralı heyeti, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu.

Son dakika... Erdoğan 'yeşil ışık' yakmıştı: DEM Parti İmralı heyeti 'randevu' istedi
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DHA
Yayınlanma: 12.03.2025 - 17:24

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışı ve PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'çağrısıyla' devam eden yeni süreç; DEM Parti heyetinin siyasi partilere ziyaretleriyle sürüyor.

Son olarak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Süreç boyunca DEM Parti heyetiyle birebir temasa geçmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a grup toplantısı çıkışında 'DEM Parti heyetiyle görüşüp görüşmeyeceği' soruldu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu soruya "İmralı heyeti randevu isterse veririm" diye yanıt verdi.

DEM PARTİ HAREKETE GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeye yeşil ışık yakması sonrası DEM Parti de harekete geçti.

DEM Parti İmralı heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu.


Etiketler: #Dem Parti #AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan #Recep Tayyip Erdoğan

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