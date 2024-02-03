Çılgın 'uçan otobüs' yeniden gündemde: Dünya devleri projeye talip
Çinli mühendisler, 2017'de vazgeçilen "Transit Yükseltilmiş Otobüs" (TEB) projesini yeniden gündeme getirerek, projenin sadece trafik akışını düzene sokmakla kalmayacağına, aynı zamanda diğer toplu taşıma seçeneklerine kıyasla daha uygun maliyetli olacağına inanıyor.
Çinli mühendisler, trafik sıkışıklığı sorununu çözmek amacıyla, şehir içi ulaşımda devrim yaratabilecek fütüristik bir yükseltilmiş otobüs için çığır açan tasarımlar ortaya koydular.
Yenilikçi "Transit Yükseltilmiş Otobüs" (TEB) 2016 yılında 19. Çin Pekin Uluslararası Yüksek Teknoloji Fuarı'nda sergilenmiş ve geleneklere meydan okuyan bir ulaşım çözümüne bir bakış sunmuştu.
Tramvay ve otobüs arasında bir melezi andıran TEB, bin 200 yolcuyu normal karayolu trafiğinin üzerinde taşıyacak ve otomobillerin altından geçmesine izin verecek şekilde tasarlandı.
Proje, yol alanını en üst düzeye çıkarmayı, trafik sıkışıklığını potansiyel olarak azaltmayı ve geleneksel otobüslere bir alternatif sunmayı amaçlıyordu.
Teknoloji fuarında sergilenen TEB'in ölçekli modeli, aracın yola gömülü bir dizi sabit ray üzerinde çalıştığını ve birim başına yaklaşık 3,5 milyon sterline mal olacağını gösteriyor.
BİN 200 YOLCU KAPASİTESİNE SAHİP
CCTV News'e konuşan Mühendis Bai Zhiming, "Tek seferde bin 200 kişi taşıma kapasitesine sahip olan TEB, metro ile aynı işlevleri yerine getirirken yapım maliyeti metronun beşte birinden daha az" dedi.
Zhiming, sistemin potansiyel verimliliğinin altını çizerek, "Yapımı bir yıl içinde bitirilebilir" ifadelerini kullandı.
İddialı projenin, şehir içi ulaşımı dönüştürme ve trafik sorunlarını hafifletme potansiyeli nedeniyle büyük ilgi gördüğü ve Brezilya, Fransa ve Hindistan'ın projeye talip olduğu kaydedildi.
2017'DE PROJEDEN VAZGEÇİLMİŞTİ
Prototip üzerindeki testler, Ağustos 2016'da 300 metre uzunluğundaki bir test pistinde başladı. Ancak, Haziran 2017'de projeden vazgeçildi.
Çin basını prototipin test edenleri zor durumda bıraktığını, bazılarının çok yavaş çalıştığını ve aşırı ısındığını söylediğini bildirdi. Tavan raflı arabalar gibi diğer araçlarla ilgili sorunlar da dahil olmak üzere başka sorunlardan da bahsedildi.
Alçak köprülerin ve diğer engellerin de otobüs için çok fazla soruna yol açmasından endişe edildiği belirtildi.
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