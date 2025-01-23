Son Dakika... DEM Parti'den ikinci İmralı görüşmesine ilişkin açıklama!

Yayınlanma: 23.01.2025 - 14:53

Güncelleme: 23.01.2025 - 15:49

DEM Parti Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan heyet, İmralı Cezaevi'nde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile dün yaptıkları görüşmenin ardından kamuoyuna açıklama yaptı. Yazılı açıklama saat 14.50'de yayımlandı.

Yaklaşık dört saat süren görüşmenin ardından heyet adına bugün yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"GEREKLİ AÇIKLAMALAR YAPILACAKTIR''

"DEM Parti İmralı Heyeti olarak 22 Ocak 2025 tarihinde İmralı Adası’nda Sayın Abdullah Öcalan‘la bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, Sayın Öcalan öncelikle Bolu’da yaşanan elim yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilemiştir.

Heyetimiz, yürüttüğümüz görüşmelerle ilgili olarak kendisine gerekli bilgilendirmelerde bulunmuştur. Sayın Öcalan’ın sürece ilişkin çalışmaları devam etmektedir. Bu konudaki hazırlıkları tamamlandıktan sonra kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Bizler de heyet olarak çalışmalarımızı ve temaslarımızı yürüteceğiz, gelişmeler oldukça dakamuoyunu bilgilendireceğiz. Bu süreç herkesi, hepimizi birlikte ve özgürce yaşatacaktır. Bunun gerçekleşmesi umuduyla tüm toplumsal kesimlerin kıymetli katkılarını bekliyoruz."

PKK'YA 'SİLAH BIRAKTIRMA' ÇAĞRISI BEKLENİYORDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından başlayan süreçte DEM Parti İmralı heyeti, İmralı Adası'nda terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la dün ikinci kez görüşmüştü. Bahçeli, ikinci görüşmeden sonra Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısı yapılması gerektiğini ifade etmişti. Heyetin görüşmesi sonrası Öcalan'ın terör örgütüne yönelik çağrısı beklenirken açıklamada PKK'ya yönelik herhangi bir ifade yer almadı. Diğer yandan açıklamada 'Öcalan'ın sürece yönelik çalışmaları devam etmektedir'' denildi.