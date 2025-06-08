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Son Dakika... Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun telefonu

Son Dakika... Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun telefonu

8.06.2025 13:49:00
Güncellenme:
ANKA
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Son Dakika... Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e telefon ile geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak, evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Alınan bilgiye göre, MHP Genel Başkanı Bahçeli, evinde elektrik akımına kapılan ve hastanede tedavisi süren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin CHP Genel Başkanı Özel'i telefonla aradı.

Bahçeli, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı, Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

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