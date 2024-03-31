AKP'nin yerel seçim hüsranı: Erdoğan açıklamasını erteledi

Kesin olmayan seçim sonuçlarının gelmesinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması 00.30'a ertelendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 23:02
AKP'nin yerel seçim hüsranı: Erdoğan açıklamasını erteledi
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Yerel seçim için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. 

Sandıklar açılmaya devam ederken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın balkon konuşması yapıp yapmayacağı merak ediliyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22.30'da açıklama yapacağı öğrenilmişti. 

Kesin olmayan sonuçların gelmeye başlamasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması 00.30'a ertelendiği bildirildi. 

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın mahalli idareler seçimi ile ilgili saat 00.30'da AKP Genel Merkezi'nde konuşma yapacağını açıkladı.


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