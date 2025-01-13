Son dakika... Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'ne geldi

Yayınlanma: 13.01.2025 - 12:05

Güncelleme: 13.01.2025 - 12:06

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Merkezi’ne gelerek Genel Başkan Özgür Özel ile bir araya geldi.

İmamoğlu, bu sabah Balıkesir’deki yazlığında gözaltına alınan CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile ilgili gelişmeleri takip ediyor.

NE OLMUŞTU?

Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütünün rüşvetle ihale süreçlerini organize ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı.

Soruşturmada adı geçen isimler arasında başka bir davadan tutuklu bulunan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de bulunuyor.