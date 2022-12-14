Son Dakika: Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasına tepkiler çığ gibi

14 Aralık 2022 Çarşamba, 18:32

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla, hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle yargılanmasına devam edildi. Esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan savcı, en üst sınırdan hapis cezasının yanı sıra İmamoğlu hakkında TCK'nin 'siyasi yasak' içeren 53. maddesinin uygulanmasını istedi.

Mahkeme heyeti İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Kararın Yargıtay tarafından onanması halinde İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelecek.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

İmamoğlu'na verilen hapis cezası çok sayıda kişinin tepkisine neden oldu. CHP Genel Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda "Zulmünüz çok olsun ki sonunuz gelsin, Zulmünüz çok oldu, sonunuz geldi" ifadelerine yer verdi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Türkiye'de yargı mekanizmasının taraflı olduğunu gösteren bir karar. İstanbul halkının iradesi yok sayılmıştır. Bu konu siyasi bir konudur, hukuki değildir. Siyasi yasaklar hangi parti için getirilirse getirilsin asla kabul etmedik. Siirt'te bir şiir okudum, zulme uğradım diyen bir cumhurbaşkanının bugün böyle bir zulmün arkasında durması ibret verici bir durumdur. Kararı kesinlikle tanımıyoruz" dedi.

"YAPILAN SİVİL DARBEYE KARŞI; YANINDAYIZ"

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, "İşte bu kadar korkuyorlar!?!? Çünkü gideceklerini biliyorlar! Asıl mücadele şimdi başlıyor.. Yılmak yok... Halkın iradesini gasp edenler yakında bunun bedelini de sandıkta ödeyecekler. Yapılan sivil darbeye karşı; Yanındayız" ifadelerine yer verdi.

İşte bu kadar korkuyorlar!?!?

Çünkü gideceklerini biliyorlar!

Asıl mücadele şimdi başlıyor..

Yılmak yok...

Halkın iradesini gasp edenler yakında bunun bedelini de sandıkta ödeyecekler.

Yapılan sivil darbeye karşı;

Yanındayız @ekrem_imamoglu pic.twitter.com/d8DzuPMZ7n — Özcan Purçu (@ozcanpurcu) December 14, 2022

"İTİRAZ EDECEĞİZ! BU OYUNU BOZACAĞIZ!"

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da "2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi. Bu karar henüz kesin değil. İstinaf ve yargıtay yolu da var. Bu süreçlerden sonra karar onanıp kesinleşirse bu cezalar geçerli olacak. İtiraz edeceğiz! Bu oyunu bozacağız!" ifadeleriyle tepki gösterdi.

2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi.



Bu karar henüz kesin değil. İstinaf ve yargıtay yolu da var. Bu süreçlerden sonra karar onanıp kesinleşirse bu cezalar geçerli olacak.



İtiraz edeceğiz!

Bu oyunu bozacağız! — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) December 14, 2022

"EY DİKTATÖR!"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Ey Diktatör! 'Zulmün artsın ki tez zeval bulasın' #sarachane'ye gidiyoruz" sözleriyle tepki gösterdi.

"YARGI, İRADESİNİ SARAYA TESLİM ETTİĞİNİ BİR KERE DAHA GÖSTERMİŞTİR!"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır "16 milyon İstanbullunun iradesi, talimatlı bir mahkeme tarafından gasp edilmiştir! Ekrem İmamoğlu’na verilen bu kararla yargı, iradesini saraya teslim ettiğini bir kere daha göstermiştir! Yazıklar olsun!" ifadelerine yer verdi.