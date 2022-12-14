Son Dakika... Ahmet Davutoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na destek: 'Siyasi amaçla yapılan yargılamanın ve adaletsizliğin karşısındayız'

14 Aralık 2022 Çarşamba, 17:21

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaya ilişkin açıklama yaptı. Davutoğlu, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

“İstanbul'da millet iradesiyle seçilen Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu'nu arayarak yanında olduğumuzu bir kez daha vurguladım. Siyasi amaçla yapılan yargılamanın ve adaletsizliğin karşısındayız.”