Son dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan bilirkişiye suç duyurusu!

Son dakika haberi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında soruşturma açılmasına neden olan bilirkişi S.B hakkında suç duyurusunda bulundu. İmamoğlu, soruşturma kapsamında ifade vermişti.

Son dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan bilirkişiye suç duyurusu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.02.2025 - 13:45

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, hakkında soruşturma açılmasına neden olan bilirkişi S.B hakkında suç duyurusunda bulundu.

İBB Başkanı İmamoğlu, 27 Ocak’ta düzenlediği 'Turpun Büyüğü' başlıklı basın toplantısında, İBB’ye, kendisine ve CHP’li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalarda sürekli bilirkişi olarak görevlendirilen S.B’nin usulsüz işlemlerini kamuoyuyla paylaşmıştı.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Son olarak İmamoğlu’nun avukatları, bilirkişi S.B. hakkında hukuki süreci başlatarak suç duyurusunda bulundu.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak’ta düzenlediği basın toplantısında, CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalarda bilirkişi olarak görevlendirilen kişinin ismini açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından, İmamoğlu hakkında "bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişinin hedef gösterilerek yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

İmamoğlu, soruşturma kapsamında ifade vermişti.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #İmamoğlu #Bilirkişi

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