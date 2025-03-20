Polis barikatı aşıldı: Eskişehir'de öğrenciler İmamoğlu'na destek için yürüdü!
Eskişehir’de, Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla yürüyüş yapmak isteyen üniversite öğrencileri ile polis arasında arbede yaşandı. Avukatların araya girmesiyle polis barikatı açıldı ve öğrenciler Anadolu Üniversitesi’ne kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından öğrenciler, üniversite yemekhanesi önünde yapacakları basın açıklamasına herkesi davet etti.
Eskişehir'de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla yürüyüş yapmak isteyen üniversite öğrencileri ile polis arasında arbede çıktı. Avukatların da araya girmesinin ardından polis barikatı açıldı, öğrenciler Anadolu Üniversitesine kadar yürüdü.
İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösteren bir grup genç dün akşam saatlerinde Ulus Anıtı önünde toplandı. Buradan İmamoğlu’na destek yürüyüşü yapmak isteyen gençlerin önüne polis tarafından barikat kuruldu. Öğrencilerle emniyet güçleri arasında arbede yaşanırken, araya avukatların da girmesiyle ortam sakinleşti ve barikat açıldı.
Ellerinde Türk bayrakları olan öğrenciler daha sonra Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kapısı’na kadar yürüdü.
Burada açıklama yapan öğrenciler, Anadolu Üniversitesi yemekhanesi önünde bugün yapacakları basın açıklamasına herkesi davet etti.
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