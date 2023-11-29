Son dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Yeniden İstanbul' yanıtı: Beş yıl geriden geliyor

Yayınlanma: 29.11.2023 - 15:10

Güncelleme: 29.11.2023 - 16:01

Ünlü bilim insanı, tarihçi, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Zafer Toprak’ın ailesi, Toprak’ın 60 bin eserlik arşivini İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağışladı. İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı’na bağlı İBB Miras, Toprak’ın arşivinin, Beyoğlu Metrohan’da, “Zafer Toprak Kütüphanesi ve Cumhuriyet Tarihi Araştırma Merkezi” adıyla hizmete açılması için harekete geçti. Zafer Toprak Kütüphanesi ve Cumhuriyet Tarihi Araştırma Merkezi’nin tanıtım toplantısı dün Metrohan’da; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, merhum Prof. Toprak’ın kendisi gibi akademisyen eşi Prof. Dr. Binnaz Toprak ve kızı Ayşe Toprak Peker’in katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Tanıtım toplantısında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Prof. Dr. Zafer Toprak’ın, Türkiye kültür hayatına yön veren, birçok yayının çıkışında önemli rol üstlendiğini biliyoruz. Yeri doldurulamaz hocalarımızdan birisi. Zafer Toprak Kütüphanesi Cumhuriyet Araştırmaları Merkezi, Zafer Hocamızın değerli hatırasını yaşatacağımız bir mekân olmanın ötesinde, onun Cumhuriyeti anlama ve anlatma çabasını yaşatma ve bu çabaya ortak olma umuduyla, Cumhuriyetin yüzüncü yılını armağan ettiğimiz önemli bir araştırma merkezi olacak. Merhum Prof. Toprak’ın arşivini dijital ortama taşıyarak, daha ulaşılır hale getirecek” diye konuştu.

ERDOĞAN'A YANIT

İmamoğlu, tanıtım toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP grup toplantısında yaklaşan yerel seçimlerle ilgili “Gençler, bugün bir başlık atıyorum. Yeniden İstanbul” açıklamasına ilişkin değerlendirilmesi soruldu. İmamoğlu ise söz konusu açıklamaya “5 yıl geriden geliyor. O ‘yeniden İstanbul', İstanbul’un yenilenmesi, güçlenmesi, iyileşmesi, güzelleşmesi' başlığı 2019'un 31 Mart'ında atıldı. O yolculuk devam ediyor. Bizi izlemeye devam etsinler” yanıtını verdi.

'ADALETE GÜVENİYORUZ'

“Yarın da ihaleye fesat karıştırması suçlamasıyla açılan davanın duruşması var. Gidecek misiniz?” sorusuna İmamoğlu “O süreçleri hukukçularımız takip ediyorlar. Bugüne kadar çokça dava girişimi, araştırma, soruşturma girişimi… İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin on binlerce çalışanına terörist yakıştırmaları… Neler görmedik ki? Hala böyle işler devam ediyor. Bu bahsettiğiniz dosyalar bile birkaç kez karıştırılıp karıştırılıp, ‘soruşturmaya gerek olmadığı' yönünde raporların çıktığı bir şeyde, tekrar tekrar şu anda görevde olmayan bir bakanın döneminde zorla ilçeye yönlendirilip açılmak için ellerinden gelen gayretle bir davaya dönüştürme çabasının sonucu. Umuyorum hak yerini bulacaktır. Adalete güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, partisinin bugünkü grup toplantısında 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin konuşmuştu.



"Yeniden İstanbul" mesajı veren Erdoğan, açıklamasında şunları kaydetmişti:



"Bizdeki muhalefetten ne köy olur ne kasaba. Bunların ufku ancak buna yetiyor. Biz bunlara bakarak rehavete kapılmayacağız. 31 Mart seçimleriyle ilgili hazırlıklarımızı, yürüteceğiz. Rakiplerimizin karşımızdakiler değil, onları kontrol edenler olduğunu unutmayacağız. Gençler, bugün bir başlık atıyorum: Yeniden İstanbul. Programımız işliyor. Cumhur İttifakı olarak en güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz. MHP ile görüşmelerimiz karşılıklı anlayış temelinde ilerliyor. Cumhur İttifakı'nın 31 Mart seçimlerinden de alnının akıyla çıkacağına inanıyorum."