Yaşlı kadının, İmamoğlu'na uyarısı gündem oldu: 'Dikkatli konuş içeri atılma'

Semt pazarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu gören yaşlı bir kadın, "Dikkatli konuş içeri atılma" dedi. O anlar sosyal medyaya damga vurdu.

Yaşlı kadının, İmamoğlu'na uyarısı gündem oldu: 'Dikkatli konuş içeri atılma'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2025 - 15:42

Türkiye, son birkaç aydır gözaltı dalgası yaşıyor.

Gazeteciler ve siyasetçiler ifadeleri ve işlerini yapmaları nedeniyle gözaltına alınıyor. Bazı siyasetçiler ve gazeteciler de tutuklandı.

Son gözaltılar gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV'de Neden Sonuç'u sunan Seda Selek, Halk TV Haber Müdürü Serhan Asker'e yapıldı.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Halk TV Programlar Müdürü Kürşad Oğuz da ifadeye çağrıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bu süreçte semt pazarındaki bir ziyaretinde dikkat çekenler anlar yaşandı.

"İÇERİ ATILMA"

Yaşlı bir kadına hal ve hatırını soran İmamoğlu, "Dikkatli konuş içeri atılma" uyarısı aldı. Teyze İmamoğlu'na da sevgisini yüzünü okşayarak gösterdi.

İmamoğlu da yaşlı teyzeye de tebessüm ederek, "Tamam tamam anneciğim atılmayız" dedi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #İmamoğlu

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