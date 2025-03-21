Son dakika... Ekrem İmamoğlu'nun ifade işlemleri başladı

Yayınlanma: 21.03.2025 - 14:57

Güncelleme: 21.03.2025 - 15:07

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye yönelik soruşturmalarda gözaltına alınan 90 kişinin işlemleri sürüyor.

İMAMOĞLU'NUN İFADESİ BAŞLADI

Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi saat 15.00 sularında başladı.

İmamoğlu'nun 18 Mart'ta İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 19 Mart'ta sabaha karşı düzenlenen çok sayıda eve baskın düzenlendi.

Ev baskınlarında Ekrem İmamoğlu dahil 87 kişi gözaltına alındı. Dün ifade işlemleri başlayan gözaltındakiler bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.

Bugün itibarıyla gözaltı sayısı 90'a çıktı.

İKİ AYRI SORUŞTURMA

"Yolsuzluk" soruşturması kapsamında İBB çalışanlarına "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" gibi suçlamalar yöneltildi. Soruşturmanın, "basına yansıyan para sayma görüntüleri" ve "MASAK raporu kapsamında gerçekleştiği" ifade edildi. Bu kapsamda 100 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bu kapsamda Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İPA Başkanı Buğra Gökce, İmamoğlu'nun kampanya danışmanı Necati Özkan ve sanatçı Ercan Saatçi'nin de aralarında olduğu 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

"TERÖR" SUÇLAMASI DA VAR

Öte yandan İmamoğlu ve 6 kişi hakkında hakkında "PKK'ye yardım" suçlamasıyla da başka bir soruşturmadan gözaltı kararı verildi. Başavcılığın yaptığı açıklamada, "İBB ve iştiraklerinde PKK'yle bağlantılı kişilerin işe alındığı" öne sürüldü.

Bu soruşturma kapsamında İmamoğlu’nun yanı sıra İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan, Reform Enstitüsü başkanı Mehmet Ali Çalışkan, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, düşünce kuruluşu Spectrum House’dan A.B. ve H.A. için gözaltı kararı çıkarıldı.