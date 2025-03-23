Sanat ve edebiyat dünyasından Ekrem İmamoğlu'na destek: Dikkat çeken isimler yer aldı!

Yayınlanma: 23.03.2025 - 00:00

Güncelleme: 23.03.2025 - 00:02

“Hukuk, Adalet ve Demokrasi İçin Omuz Omuza!” başlıklı açıklama, hukukun muhalefeti susturmak amacıyla araçsallaştırılmasına karşı güçlü bir tepki olarak kamuoyuyla paylaşıldı.

“ZORBALIĞI KABUL ETMİYORUZ”

Yayımlanan bildiride, hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi savunmanın artık bir zorunluluk haline geldiği vurgulanarak, “Hukukun keyfi şekilde kullanılarak muhalefetin susturulmasına sessiz kalmıyoruz” denildi. İmamoğlu’nun ve yol arkadaşlarının hukuksuzca gözaltına alınmasının yalnızca seçilmiş temsilcilere değil, milyonların iradesine yönelik bir müdahale olduğu ifade edildi. Bildiride ayrıca, “Bu zorbalığı kabul etmiyoruz” sözleriyle tepkiler dile getirildi.

Açıklamada gençlerin gelecek kaygısına ve kendini ifade etme özgürlüğüne sahip çıkma çağrısı yapılırken, toplumun farklı kesimlerinin karşı karşıya getirilmesine de karşı çıkıldığı belirtildi. Metinde, “Adaletin, aklın ve özgürlüğün yanındayız!” ifadeleriyle bildiriye destek verenlerin duruşu net bir şekilde ortaya kondu.

TÜRKİYE’NİN TANINMIŞ İSİMLERİ VAR

Destek metnine imza atanlar arasında sanat, edebiyat, müzik, sinema ve akademi dünyasından çok sayıda tanınmış isim bulunuyor. Aralarında Zülfü Livaneli, Şebnem Ferah, Sunay Akın, Vahide Perçin, Haluk Bilginer, Tarkan, Ece Temelkuran, Nuri Bilge Ceylan, Erdal Erzincan, Melisa Sözen, Ceylan Ertem, Kaan Sekban, Genco Erkal, Ahmet Ümit, Ataol Behramoğlu, Nebil Özgentürk, Rıza Sönmez, Redd, Ezgi Mola, Ferhan Şensoy gibi isimlerin yer aldığı uzun imzacı listesi kamuoyuna güçlü bir mesaj verdi.

Bu çağrının altına imza atan binlerce yurttaş, Türkiye’de hukukun tarafsızlığına, demokratik hakların korunmasına ve seçilmiş temsilcilerin iradesine sahip çıkılmasını talep ediyor.