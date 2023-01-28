Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'dan, Erdoğan'a 'Yeter, söz milletindir' yanıtı: 'O sözü bizden çalmaya kalktı...'

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 12:10

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 12:15

Seçime aylar kala, siyasette başlayan 'slogan' tartışması devam ediyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Bilecik’te; “Şimdi bu CHP, çıkmış bizi taklit ediyor; ‘Yeter, söz milletindir.’ Bay Kemal, bunu biz söyleyeli ne kadar oldu, haberin yok mu?” açıklamasında bulundu.

"DUVARDAN ATLARKEN YAKALADIK"

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Erdoğan’ın bu sözlerine, sosyal medya paylaşımı ile yanıt verdi.

Uysal, “Sizi taklit eden falan yok; Erdoğan o sözü bizden çalmaya kalktı, duvardan atlarken yakaladık. Yani çalamadı” ifadelerini kullandı.