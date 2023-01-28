Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'dan, Erdoğan'a 'Yeter, söz milletindir' yanıtı: 'O sözü bizden çalmaya kalktı...'
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal; AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “CHP bizi taklit ediyor; ‘Yeter, söz milletindir.’ Bunu söyleyeli, ne kadar oldu, haberin yok mu?” sözlerine tepki gösterdi. Uysal, “Sizi taklit eden falan yok; Erdoğan o sözü bizden çalmaya kalktı” açıklamasını yaptı.
Seçime aylar kala, siyasette başlayan 'slogan' tartışması devam ediyor.
Son olarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Bilecik’te; “Şimdi bu CHP, çıkmış bizi taklit ediyor; ‘Yeter, söz milletindir.’ Bay Kemal, bunu biz söyleyeli ne kadar oldu, haberin yok mu?” açıklamasında bulundu.
"DUVARDAN ATLARKEN YAKALADIK"
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Erdoğan’ın bu sözlerine, sosyal medya paylaşımı ile yanıt verdi.
Uysal, “Sizi taklit eden falan yok; Erdoğan o sözü bizden çalmaya kalktı, duvardan atlarken yakaladık. Yani çalamadı” ifadelerini kullandı.
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