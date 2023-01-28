Son Dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 üniversiteye rektör atadı

Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 üniversiteye rektör atadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 02:13
Son Dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 üniversiteye rektör atadı
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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Meryem Sondan Durukanoğlu Feyiz, MEF Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Muhammed Şahin atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.


Erdoğan Rektör Cumhurbaşkanı

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